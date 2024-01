Ptačí chřipka se vrátila do Česka. Ve světě přeskakuje mezi druhy a vědci chystají vakcíny

před 56 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , Guardian , WHO , Reuters , Food Safety News

V Ostravě nahlásil chovatel Krajské veterinární správě zvýšený úhyn slepic v městské části Stará Bělá. Do středy mu uhynulo deset ze třiceti kusů. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Olomouc nákazu potvrdilo ve čtvrtek, stejně tak i v chovu na Vyškovsku. Chovateli ve Vážanech nad Litavou v krátké době uhynulo deset z patnácti kusů drůbeže. Zbývající zvířata v zasažených chovech se musí utratit a poté provede odborná firma dezinfekci prostor. Ve středu odpoledne potvrdil olomouckých veterinární ústav také nákazu ze vzorku z Vedrovic, kde uhynulo chovateli v krátké době všech patnáct slepic.

Ptačí chřipka by se dala porazit genetickou úpravou drůbeže. Vědci ji otestovali a funguje

V loňském roce nařídili veterináři kvůli nákaze likvidaci více než 740 tisíc slepic z velkochovu v Brodu nad Tichou na Tachovsku, což bylo doposud největší ohnisko nákazy v ČR. Ptačí chřipka se tam poprvé potvrdila na konci roku 2022 v jedné ze tří hal v chovu společnosti Česká drůbež. Postupně se ptačí chřipka dostala do celého chovu, který podle Českomoravské drůbežářské unie představoval zhruba patnáct procent všech nosnic v komerčních chovech v ČR. Množství slepic, které se v chovu zlikvidovalo, snese denně přes 600 tisíc vajec.

Podle veterinární správy je základní preventivní opatření proti šíření nákazy zamezení kontaktu drůbeže v chovech s volně žijícími ptáky. U chovatelů, kteří nemohou drůbež umístit do uzavřeného objektu, je nutné, aby minimalizovali riziko kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků.

Veterinární správa ale apeluje na chovatele v okolí ohnisek nákazy, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti a sledovali zdravotní stav drůbeže. „Česká republika by neměla navíc ztratit oficiální status země prosté ptačí chřipky důležitý pro mezinárodní obchod s drůbeží a jejími produkty. Krajská veterinární správa bude nákazovou situaci v oblasti bedlivě monitorovat,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Veterináři nebudou kolem ohnisek nákazy vymezovat uzavřená pásma pro ostatní chovatele. Zasažené malochovy totiž splňují podmínky pro použití výjimky dané evropskou legislativou. Tou hlavní je to, že chovatel neuvádí drůbež ani její produkty na trh, což znamená, že riziko šíření nákazy z chovu je minimální.

Ptačí chřipka se přizpůsobuje savcům

Mezitím se virus ptačí chřipky zřejmě stále lépe přizpůsobuje savcům. Dokazuje to případ z Aljašky, kde tento týden potvrdili první případ úmrtí ledního medvěda právě na ptačí chřipku. „Jedná se o první hlášený případ ledního medvěda, a to kdekoli,“ uvedl aljašský státní veterinář Bob Gerlach.

Medvěd nalezený poblíž Utqiagviku, jedné z nejseverněji položených obcí na Aljašce, se pravděpodobně živil mršinami nakažených ptáků. Podle Gerlacha je možné, že uhynulo více medvědů, ale nikdo si toho nevšiml, protože tato zvířata obvykle žijí na odlehlých místech daleko od lidí.

Odhaduje se, že současná epidemie vysoce nakažlivé varianty H5N1, která začala v roce 2021, zabila miliony volně žijících ptáků. Celosvětově na tento virus ale uhynuly už také tisíce savců, včetně medvědů černých a hnědých. Mezi druhy, které v posledních měsících na Aljašce na virus uhynuly, patří i orli, lišky nebo racci.

„Pronilkl už i na Antarktidu a teď se šíří na severu Arktidy u savců – je to děsivé,“ uvedla pro britský deník Guardian ekoložka Diana Bellová z Východoanglické univerzity. „Nepřekvapuje mě to ale, protože za posledních pár let se seznam savců, na které virus přeskočil, obrovsky zvětšil. Zabíjí nyní tak širokou škálu dravých a mrchožravých savců, že už se nejedná pouze o nákazu drůbeže.“