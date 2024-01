Ptačí chřipka zasáhla rypouše sloní. Z 18 tisíc nových mláďat přežila jen tisícovka

Pláže Patagonie jsou pokryté stovkami mrtvých těl rypoušů sloních. Většinou jsou to mláďata, která jejich rodiče opustili poté, co se nakazila virem ptačí chřipky a uhynula. Tato nemoc má mezi mladými rypouši smrtnost 96 procent.

Šest metrů pevných svalů a pružných kostí, to celé pokryté silnou ochrannou vrstvou tuku. Tělo rypouše sloního může vážit až pět tun – tento obr je téměř nezranitelný. Na dospělé samce si troufne jen jediný predátor: kosatka. Přesto v současné době rypouši umírají tempem, jaké ještě vědci nepozorovali. Zabíjí je nepřítel, který je příliš malý na to, aby o něm tito savci vůbec věděli.

„Je to první zpráva o masivním úhynu rypoušů sloních v této oblasti za poslední půlstoletí. Pohled na mrtvé nebo umírající rypouše nalezené podél chovných pláží lze popsat pouze jako apokalyptický,“ uvedl v prohlášení výkonný ředitel WCS pro zdraví Chris Walzer. Situace je podle něj v moderní době bezprecedentní. „Tento úhyn v roce 2023 ostře kontrastuje s 18 tisíci mláďaty narozenými v roce 2022, která toho roku bez problémů přežila,“ dodává.

Za normálních okolností se úmrtnost mezi mláďaty do jednoho roku pohybuje do pěti procent – hodnota 96 procent byla pro přírodovědce a ekology šokující. Ještě horší než samotná čísla o úmrtích je ale podle nich způsob nákazy.

U většiny druhů savců, kteří se ptačí chřipkou nakazili, šlo o přenos z mrtvého ptáka. Jenže když vědci prozkoumali populace rypoušů, zjistili, že tam k žádným takovým interakcím nedošlo. Mláďata totiž tráví drtivou většinu času těsně u své matky, jejímž mateřským mlékem se živí, takže ke kontaktu s nakaženými ptáky ani nemají příležitost. A to naznačuje, že se muselo jednat o přenos přímo mezi savci.

Virus, který hrozí světu

Virologové zjistili, že ptačí chřipka H5N1 se poprvé objevila v Číně. To bylo roku 1996. Dvě desítky let se vyskytoval téměř jen u drůbeže chované na farmách a v zemědělských družstvech, ale od roku 2021 se začal masivně šířit i mezi divoce žijícím ptactvem. To mu umožnilo se v tělech těch tažných rozšířit po celém světě – od roku 2023 byl zaznamenán na všech světadílech, a to včetně Antarktidy.