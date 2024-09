V USA mají první případ člověka nakaženého ptačí chřipkou bez kontaktu se zvířaty

Podle CDC se jedná o čtrnáctý případ ptačí chřipky u člověka v USA v roce 2024, ale úplně první bez známého kontaktu s nakaženými zvířaty. To naznačuje, že by mohlo jít o přenos z člověka na člověka – ale i pro to chybí důkazy. Agentura uvedla, že na základě aktuálních údajů zůstává riziko pro širokou veřejnost nízké.

Ptačí chřipka je virové onemocnění, které postihuje především ptáky a další zvířata. Nákaza lidí je vzácná. Předchozí případy v USA byly spojeny s kontaktem s infikovanou drůbeží nebo dobytkem, ale pacient z Missouri představuje „první případ H5 bez známého profesionálního kontaktu s nemocnými nebo infikovanými zvířaty“, uvedlo CDC v pátečním prohlášení.