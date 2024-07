Virus ptačí chřipky H5N1 je dle studie asi lépe přizpůsobený člověku než jiné kmeny

V pondělí 8. července vyšla v odborném časopisu Nature odborná studie, která ukazuje, že virus H5N1, který v současné době způsobuje epidemii ptačí chřipky u amerického dobytku, je zřejmě lépe adaptovaný k nákaze člověka než jiné kmeny tohoto viru.

Viry se na buňky dokáží přichytit pomocí receptorů na svém povrchu – ty fungují jako klíče, které musí zapadnout do vhodného zámku, jenž se nachází na buňce. Viry ptačí chřipky se naučily, aby jejich receptory perfektně zapadly do „zámků“, jež se nachází v ptačích tkáních, ale o to hůř se hodí k receptorům v dýchacích tkáních savců a člověka. A samozřejmě naopak: viry chřipky napadající člověka nejsou dost dobře přizpůsobené tomu, aby zaklaply do receptorů u ptáků.