Tričko, které upozorní řidiče na mikrospánek, vyvíjejí na univerzitě v Liberci

Michala Martinku ale moderní systémy v novém autě při cestě na dovolenou na únavu neupozornily. „Auto, i když je nové, tak mě neupozornilo. Senzory mlčely, říkaly, že jsem v pohodě. Tady to byl ten impuls, kdy jsem si řekl, že by to asi chtělo něco víc přesnějšího,“ nastínil Martinka jako autor projektu z katedry oděvnictví Technické univerzity Liberec. A tak vzniklo chytré tričko.

Usnout za volantem není polehčující okolností

„Celých třicet procent řidičů kamionů přiznává, že řídili nebo řídí pravidelně velice silně unaveni. A tam už je jenom krůček k tomu, aby takový řidič způsobil dopravní nehody,“ řekl dopravní expert Vize 0 Roman Budský. Chytré tričko, které by řidiče včas varovalo, dopravní experti vítají. Upozorňují také, že spánek za volantem není pro řidiče, kteří nehodu způsobí, polehčující okolností, ale naopak přítěží.

„Do konce roku bychom chtěli udělat prototyp a ten pak budeme nabízet do výroby. Uvidíme, jestli uspějeme,“ řekl zástupce vedoucího katedry oděvnictví Technické univerzity Liberec Antonín Havelka. Zájem už projevili v Japonsku. Čeští vědci proto věří, že by se na trh mohlo dostat do dvou let.