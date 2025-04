USA sníží zhruba o polovinu počet svých vojáků v Sýrii, uvedl Pentagon

Spojené státy sníží zhruba o polovinu počet svých vojáků nasazených v Sýrii v bojích proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), uvedl podle agentur Pentagon. Počet amerických vojáků v zemi by tak měl klesnout v příštích měsících ze současných dvou tisíc na méně než tisíc. V Damašku jsou poprvé od změny vlády v prosinci na návštěvě členové amerického Kongresu.

Snížení počtu vojáků podle mluvčího amerického ministerstva obrany umožňují úspěchy v bojích proti IS, které „snížily atraktivitu a operační schopnosti IS v regionu a ve světě“. Americká armáda a letectvo budou však i nadále připravené „vést údery proti tomu, co zbývá z IS v Sýrii“, uvedl mluvčí.

IS od roku 2019 v Sýrii již nekontroluje rozsáhlé území, v zemi jsou však stále aktivní ozbrojené skupiny, které se k této teroristické organizaci hlásí. Aktivní jsou především na severovýchodě Sýrie, kde s teroristy z IS bojují také kurdské milice.

Oznámení Pentagonu přichází několik měsíců po změně vlády v Damašku. Kvůli ofenzivě povstalců ze země uprchl vůdce Bašár Asad a ve funkci ho nahradil šéf islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) Ahmad Šará. Zahraniční země mimo jiné novou vládu vyzývají, aby pokračovala v boji proti IS.