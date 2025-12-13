Sumatra hlásí po záplavách a sesuvech přes tisíc mrtvých


Počet obětí sesuvů půdy a záplav, které před dvěma týdny zasáhly indonéský ostrov Sumatra, přesáhl tisíc. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní úřad pro zvládání katastrof (BNPB). Zraněných je přes 5400.

Nejnovější bilance obětí nedávných povodní a sesuvů podle BNPB činí 1003 mrtvých, 218 osob je nadále pohřešovaných. V dočasném přístřeší zůstává podle úřadu přes 1,2 milionu lidí.

Katastrofa postihla tři sumaterské provincie a zničila mnoho domů, silnic a veřejnou infrastrukturu. Nejpostiženější je provincie Aceh na severozápadním cípu Sumatry, kde své domovy opustily statisíce lidí.

Tragédie v Indonésii následovala po desítkách let odlesňování, k němuž přispěla nekontrolovaná výstavba, těžba a výsadba palmových plantáží.

Obětí povodní a sesuvů půdy v Asii přibývá, jen na Sumatře je jich skoro tisíc
Následky povodní a sesuvů půdy v Indonésii

Stovky obětí v dalších zemích

Stovky obětí a rozsáhlé hmotné škody po tropických bouřích a monzunových deštích hlásí také Srí Lanka. Na ostrově byly řáděním živlů zasaženy více než dva miliony obyvatel. Prezident Anura Kumara Disanajake situaci už dříve označil za nejzávažnější přírodní katastrofu, jakou kdy země zažila.

V Thajsku podle dřívějších údajů AFP zemřelo skoro tři sta lidí, několik mrtvých hlásily rovněž Malajsie a Vietnam.

Záplavy na Sumatře nepřežilo asi šest set lidí
Oblast zasažená záplavami na západě Sumatry

