Obětí povodní a sesuvů půdy v Asii přibývá, jen na Sumatře je jich skoro tisíc

Ničivé počasí si na indonéském ostrově Sumatra vyžádalo už více než devět set životů. Podle agentury AFP to v sobotu oznámily lokální úřady, které se kvůli hladomoru obávají dalších mrtvých. Záplavy a sesuvy půdy si od minulého týdne v Indonésii, na Srí Lance, Malajsii, Thajsku a Vietnamu celkem vyžádaly nejméně 1795 obětí.
Na základě údajů, které zveřejnil indonéský úřad pro zvládání katastrofy, na Sumatře zemřelo 908 lidí a dalších 410 osob úřady pohřešují. Tuto bilanci by ještě mohl zhoršit hlad, který hrozí ve vesnicích a nepřístupných oblastech v severozápadní provincii Aceh. Právě tam a do sousední provincie Severní Sumatra by se v sobotu podle meteorologů mohly vrátit deště.
„Provincie je zcela zničena, od severu k jihu, od silnic až po moře. Mnoha obyvatelům chybí základní životní potřeby. Lidé neumírají kvůli povodním, ale kvůli hladu,“ sdělil guvernér Acehu Muzakir Manaf.
Indonésie o mezinárodní pomoc nepožádala
Svědci mluvili o útěku před stoupající vodou i pocitech zrady vůči vládě, která navzdory tlaku dosud nevyhlásila stav národní katastrofy. Kabinet by podle odborníků mohl s vyhlášením stavu a s tím spojenou žádostí o mezinárodní pomoc váhat proto, že by tak přiznal vlastní neschopnost situaci v zemi řešit.
O pomoc naopak tento týden požádala Srí Lanka, na které žije 22 milionů lidí. V důsledku extrémního počasí tam zahynulo 607 osob a další 214 zůstává nezvěstných. Prezident Anura Kumara Disanajake situaci označil za nejzávažnější přírodní katastrofu, jakou kdy ostrov zažil. Země má přislíbeno 347 milionů dolarů (přes sedm miliard korun) a Mezinárodní měnový fond (MMF) v současnosti posuzuje žádost o zaslání dalších 200 milionů dolarů, uvedla AFP.
V Thajsku zemřelo kvůli extrémnímu počasí 276 lidí, zatímco v Malajsii i ve Vietnamu zahynuly nejméně dvě osoby.