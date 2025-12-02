Záplavy a sesuvy půdy na Sumatře si vyžádaly přes 630 obětí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Počet známých obětí záplav na indonéském ostrově Sumatra dosáhl 631, dalších 472 lidí úřady pohřešují. S odvoláním na vládní úřady o tom informovala agentura AFP s tím, že domovy muselo opustit milion lidí.

Katastrofické záplavy a sesuvy půdy, které zničily či poškodily nejméně tisíce domů, způsobily monzunové deště. Situaci zhoršila tropická bouře, jež zasáhla oblast jihovýchodní Asie.

Pátrání po přeživších a dalších obětech nadále pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že některé oblasti padesátimilionové Sumatry jsou už několik dní odříznuty od zbytku ostrova, který má nedostatek těžké techniky. Někteří obyvatelé v obavách o přežití začali plenit obchody a krást potraviny a vodu, uvedla média.

Záplavy na Sumatře nepřežilo asi šest set lidí
Oblast zasažená záplavami na západě Sumatry

Vládní úsilí o obnovu zahrnuje obnovu silnic, mostů a telekomunikačních služeb. Podle agentury pro katastrofy bylo v Indonésii poškozeno více než 28 000 domů a postiženo 1,5 milionu lidí.

Indonéský prezident Prabowo Subianto v pondělí navštívil tři postižené provincie. „Silnice jsou stále odříznuté, ale děláme vše, co je v našich silách, abychom překonali těžkosti,“ řekl na Severní Sumatře.

Podle agentury Reuters si vyžádaly povodně a sesuvy půdy v jihovýchodní Asii způsobené cyklonem téměř 800 lidských životů. Záchranáři mimo jiné usilují o vyčištění silnic, aby usnadnili vyprošťovací práce.

Záplavy v jihovýchodní Asii zabily stovky lidí
Následky povodní na Sumatře (28. listopadu 2025)

Tropická bouře vzniklá v Malackém průlivu spustila přívalové deště a poryvy větru po celý týden, které bránily snahám o dosažení lidí uvězněných sesuvy půdy a vysokou povodňovou vodou. Nejvíce postižené byly právě Indonésie, Malajsie a Thajsko. V Thajsku zemřelo nejméně 176 lidí a v Malajsii tři.

Reuters připojil, že „zkáza“ ve zmíněných zemích následuje po měsících nepříznivého počasí v jihovýchodní Asii, včetně tajfunů, které zasáhly Filipíny a Vietnam a způsobily časté a dlouhodobé záplavy i v dalších oblastech. Vědci varují, že extrémní povětrnostní jevy budou v důsledku globálního oteplování častější.

Thajsko a Sumatra hlásí stále vyšší počty obětí záplav
Následky povodní v Thajsku

Trump obrací pozornost USA k západní hemisféře a upevňuje regionální dominanci

Donald Trump po svém návratu do Bílého domu obrátil pozornost USA zpět k západní hemisféře. Podle řady analytiků oživil principy dřívější Monroeovy doktríny a usiluje o znovunastolení americké dominance, zejména v Latinské Americe. Takzvaná „Donroeova doktrína“ se projevuje ekonomickým tlakem, odměňováním spřízněných lídrů, trestáním odpůrců i největší vojenskou přítomností v regionu za poslední desetiletí.
před 42 mminutami

Záplavy a sesuvy půdy na Sumatře si vyžádaly přes 630 obětí

Počet známých obětí záplav na indonéském ostrově Sumatra dosáhl 631, dalších 472 lidí úřady pohřešují. S odvoláním na vládní úřady o tom informovala agentura AFP s tím, že domovy muselo opustit milion lidí.
před 1 hhodinou

Reuters: Trump dal Madurovi lhůtu k odchodu z Venezuely. Už prý uplynula

Americký prezident Donald Trump během nedávného telefonátu s Nicolásem Madurem vyzval autoritářského vůdce Venezuely, aby do týdne s rodinou opustil zemi. V noci na úterý o tom s odvoláním na své zdroje informovala agentura Reuters. Lhůta podle ní uplynula před týdnem v pátek, neboť hovor se konal 21. listopadu.
před 4 hhodinami

Tisíce lidí v Bulharsku protestovaly proti rozpočtovému plánu vlády

Tisíce Bulharů demonstrovaly v hlavním městě Sofii a dalších městech proti rozpočtovému plánu tamní vlády na příští rok. Je prvním v historii země, který vláda připravila v eurech. Bulharsko v lednu 2026 přijme společnou evropskou měnu.
před 6 hhodinami

Volby v Hondurasu podle průběžného sčítání ovládli pravicoví kandidáti

V Hondurasu stále pokračuje sčítání hlasů po nedělních prezidentských volbách. Dva pravicoví kandidáti, Nasry Asfura prosazovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Salvador Nasralla, získali prakticky stejný počet hlasů – oba necelých čtyřicet procent. Naproti tomu levicová vládní kandidátka Rixi Moncadaová, které se dávaly podobné šance jako oběma konkurentům, je s velkou ztrátou třetí se ziskem devatenácti procent, uvedla agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

O svých územích může rozhodovat jen Ukrajina, řekl Macron po setkání se Zelenským

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Paříži uvedl, že Rusko nevykazuje žádné známky ukončení agrese. Zelenskyj zdůraznil, že prioritami Ukrajiny v mírových jednáních je zachování suverenity a zajištění silných bezpečnostních záruk. V pondělí také jednali ministři obrany členských zemí EU o pomoci Ukrajině i vojenské připravenosti.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Prodej elektronických cigaret zasáhla regulace

Ovocný koláč, cukrová vata nebo žvýkačka – cukrovinkové příchutě elektronických cigaret už brzy zmizí. Obchodníci mají od 1. prosince sedm měsíců na jejich doprodej. Vyhláška, která pravidla pro e-cigarety zpřísňuje, zavádí i povinná zdravotní varování. A upravuje vzhled krabiček, aby nebyly tolik lákavé pro děti.
před 9 hhodinami

Putin podepsal rozpočet na další čtyři roky. Přes třetinu výdajů jde na „obranu“

Ruský vládce Vladimir Putin podepsal koncem minulého týdne zákon o rozpočtu na rok 2026 a na další tři roky. Kreml hodlá vynaložit téměř 30 procent rozpočtu na armádu a nákup zbraní – 12,93 bilionu rublů (asi 3,47 bilionu korun). Dalších 3,91 bilionu rublů (asi 1,05 bilionu korun) je vyčleněno na „národní bezpečnost“, která zahrnuje rozpočty ministerstva vnitra, ruské Národní gardy, speciálních služeb a Federální vězeňské služby. Celkem bezpečnostní složky obdrží 16,84 bilionu rublů (asi 4,51 bilionu korun), tedy 38 procent rozpočtu.
před 9 hhodinami
