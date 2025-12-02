Záplavy a sesuvy půdy na Sumatře si vyžádaly přes 630 obětí

Počet známých obětí záplav na indonéském ostrově Sumatra dosáhl 631, dalších 472 lidí úřady pohřešují. S odvoláním na vládní úřady o tom informovala agentura AFP s tím, že domovy muselo opustit milion lidí.
Katastrofické záplavy a sesuvy půdy, které zničily či poškodily nejméně tisíce domů, způsobily monzunové deště. Situaci zhoršila tropická bouře, jež zasáhla oblast jihovýchodní Asie.
Pátrání po přeživších a dalších obětech nadále pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že některé oblasti padesátimilionové Sumatry jsou už několik dní odříznuty od zbytku ostrova, který má nedostatek těžké techniky. Někteří obyvatelé v obavách o přežití začali plenit obchody a krást potraviny a vodu, uvedla média.
Vládní úsilí o obnovu zahrnuje obnovu silnic, mostů a telekomunikačních služeb. Podle agentury pro katastrofy bylo v Indonésii poškozeno více než 28 000 domů a postiženo 1,5 milionu lidí.
Indonéský prezident Prabowo Subianto v pondělí navštívil tři postižené provincie. „Silnice jsou stále odříznuté, ale děláme vše, co je v našich silách, abychom překonali těžkosti,“ řekl na Severní Sumatře.
Podle agentury Reuters si vyžádaly povodně a sesuvy půdy v jihovýchodní Asii způsobené cyklonem téměř 800 lidských životů. Záchranáři mimo jiné usilují o vyčištění silnic, aby usnadnili vyprošťovací práce.
Tropická bouře vzniklá v Malackém průlivu spustila přívalové deště a poryvy větru po celý týden, které bránily snahám o dosažení lidí uvězněných sesuvy půdy a vysokou povodňovou vodou. Nejvíce postižené byly právě Indonésie, Malajsie a Thajsko. V Thajsku zemřelo nejméně 176 lidí a v Malajsii tři.
Reuters připojil, že „zkáza“ ve zmíněných zemích následuje po měsících nepříznivého počasí v jihovýchodní Asii, včetně tajfunů, které zasáhly Filipíny a Vietnam a způsobily časté a dlouhodobé záplavy i v dalších oblastech. Vědci varují, že extrémní povětrnostní jevy budou v důsledku globálního oteplování častější.