Záplavy na Sumatře nepřežilo asi pět set lidí, o domov přišly statisíce

Na indonéské Sumatře dál sčítají oběti záplav a sesuvů půdy. Podle agentury AFP již počet mrtvých přesáhl 500, web stanice BBC informuje o 442 ztrátách na životech. Dalších nejméně 500 osob se pohřešuje, jsou stovky zraněných. O střechu nad hlavou přinejmenším dočasně přišlo kolem 300 tisíc lidí. Do některých z nejhůře postižených oblastí se stále snaží dostat záchranáři.
Katastrofické záplavy a sesuvy půdy, které zničily či poškodily nejméně tisíce domů, způsobily monzunové deště. Situaci zhoršila tropická bouře, jež zasáhla oblast jihovýchodní Asie.
Pátrání po přeživších a dalších obětech nadále pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že některé oblasti Sumatry jsou už několik dní odříznuty od zbytku ostrova, který má nedostatek těžké techniky. Někteří obyvatelé v obavách o přežití začali plenit obchody a krást potraviny a vodu, uvedla média.
Jednu z nejpostiženějších oblastí, kterou je provincie Severní Sumatra, v pondělí podle webu BBC navštívil indonéský prezident Prabowo Subianto.
BBC také píše, že veřejnost je z reakce vlády „rozhořčena“. Podle některých připravenost na záplavy nebyla dostatečná a potravinová distribuce je kvůli byrokratickým překážkám pomalá. Některé oblasti jsou navíc izolované kvůli troskami a půdou zasypaným silnicím nebo zříceným mostům.