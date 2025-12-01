Záplavy na Sumatře nepřežilo asi pět set lidí, o domov přišly statisíce


Na indonéské Sumatře dál sčítají oběti záplav a sesuvů půdy. Podle agentury AFP již počet mrtvých přesáhl 500, web stanice BBC informuje o 442 ztrátách na životech. Dalších nejméně 500 osob se pohřešuje, jsou stovky zraněných. O střechu nad hlavou přinejmenším dočasně přišlo kolem 300 tisíc lidí. Do některých z nejhůře postižených oblastí se stále snaží dostat záchranáři.

Katastrofické záplavy a sesuvy půdy, které zničily či poškodily nejméně tisíce domů, způsobily monzunové deště. Situaci zhoršila tropická bouře, jež zasáhla oblast jihovýchodní Asie.

Pátrání po přeživších a dalších obětech nadále pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že některé oblasti Sumatry jsou už několik dní odříznuty od zbytku ostrova, který má nedostatek těžké techniky. Někteří obyvatelé v obavách o přežití začali plenit obchody a krást potraviny a vodu, uvedla média.

Záplavy na západě Sumatry

Jednu z nejpostiženějších oblastí, kterou je provincie Severní Sumatra, v pondělí podle webu BBC navštívil indonéský prezident Prabowo Subianto.

BBC také píše, že veřejnost je z reakce vlády „rozhořčena“. Podle některých připravenost na záplavy nebyla dostatečná a potravinová distribuce je kvůli byrokratickým překážkám pomalá. Některé oblasti jsou navíc izolované kvůli troskami a půdou zasypaným silnicím nebo zříceným mostům.

Záplavy na Srí Lance nepolevují, zabily už přes tři sta lidí
Škody na Srí Lance způsobené záplavami a sesuvy půdy

