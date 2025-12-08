Hejtmanem Karlovarského kraje se stal Petr Kubis

Živě
před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Zastupitelé Karlovarského kraje v pondělí zvolili novým hejtmanem Petra Kubise (ANO). V čele kraje střídá Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), která v listopadu rezignovala z rodinných důvodů. Pro nového hejtmana hlasovalo 29 ze 43 hlasujících zastupitelů. ANO má ve 45členném zastupitelstvu 28 křesel.

Novou krajskou radní se stala starostka Pramenů na Chebsku Michala Málková (ANO), bude mít na starosti projektové řízení a rozvoj venkova. Na pozici náměstkyně hejtmana, kterou dosud zastával právě Kubis, zastupitelé zvolili dosavadní členku krajské rady Andreu Pfeffer Ferklovou (ANO), primátorku Karlových Varů. Prvním náměstkem hejtmana zůstává Martin Hurajčík (ANO), který kraj od 4. listopadu dočasně vedl.

Mračková Vildumetzová, která je zároveň senátorkou, se vzdala funkce hejtmanky počátkem listopadu z rodinných důvodů.

Jana Mračková Vildumetzová (na snímku z 1. listopadu 2024, kdy byla zvolena hejtmankou Karlovarského kraje)

