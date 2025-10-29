Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc


Starosta města Sokolov a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal z posledního místa kandidátky v kraji, když obdržel 3489 preferenčních hlasů. Důvodem prý je, že se svým zvolením nepočítal a chce se věnovat komunální politice.

Místo Kubise se tak pravděpodobně dostane do sněmovny lékař Jiří Penc, který provozuje ortopedické ambulance. Ten kandidoval z pátého místa kandidátky ANO a získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů. Penc dle sokolovského starosty vyhodnocoval, zda časově zvládne funkci poslance i lékaře, ale nakonec se rozhodl, že je schopen funkci zastávat.

„Beru to jako výzvu. Pravděpodobně budu muset své působení v ambulancích omezit, ale mám předjednané kolegy, kteří by mě byli ochotni případně zastoupit,“ uvedl Penc. Ve sněmovně by se rád věnoval především otázkám týkajícím se zdravotnictví. „To není v Česku dobré, je problém například s objednacími lhůtami ke specialistům, protože jich není dostatek,“ dodal.

Z Karlovarského kraje letos získali mandát poslance čtyři kandidáti, tři za ANO a jeden za koalici SPOLU. Z ANO se poslanci stali Renata Oulehlová a Josef Váňa, kteří byli na prvních dvou místech kandidátky. Pak ale voliči svými preferenčními hlasy pořadím zamíchali a Kubis získal druhý nejvyšší počet přednostních hlasů, celkem 3489, díky čemuž získal i funkci poslance.

Kubis působí v komunální i krajské politice. Po dvou obdobích, kdy byl radním Sokolova, se v říjnu 2022 stal starostou. V krajských volbách se po listopadu 2016 stal uvolněným náměstkem hejtmanky. V listopadu 2019 byl zvolen hejtmanem Karlovarského kraje, když se tehdejší hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová rozhodla na svou funkci rezignovat.

Na krajské úrovni ve volbách v roce 2020 vedl kandidátku hnutí ANO v Karlovarském kraji a mandát krajského zastupitele obhájil. Po povolebním jednání se však ANO nestalo součástí nové krajské koalice. Loni opět obhájil mandát krajského zastupitele za ANO a na začátku listopadu 2024 se stal náměstkem hejtmanky pro zdravotnictví.

Po volbách se mandátu vzdal i hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO), primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) nebo Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji.

Kučerová z Pirátů se poslankyní nestane, rezignuje z osobních důvodů
Šárka Kučerová, zvolená za Piráty ve volbách 2025 do Poslanecké sněmovny

