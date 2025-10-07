Piráti v úterý oznámili, že za ně do do dolní komory parlamentu nenastoupí Šárka Kučerová zvolená na kandidátce v Olomouckém kraji. Podle tiskové zprávy rezignuje z osobních důvodů. Jejím prvním náhradníkem je místopředseda Pirátů Martin Šmída, informovala strana.
Kučerová z Pirátů se poslankyní nestane, rezignuje z osobních důvodů
„Služba veřejnosti vyžaduje plné nasazení – a já nechci slibovat něco, co jsem si uvědomila, že teď nemohu dělat na sto procent. Proto volím cestu, která je poctivá vůči vám i vůči mojí rodině,“ vysvětlila Kučerová s tím, že ovdověla a chce se plně věnovat synovi. Má prý naprostou důvěru, že Šmída bude řešit témata, se kterými šla do kandidatury a která by prosazovala.
„Od začátku to bereme tak, že jsme jeden tým. Je to její (Kučerové) rozhodnutí, ale jakmile se rozhodla, byl jsem první, komu to řekla,“ sdělil první místopředseda Pirátů Šmída. Doplnil, že v této funkci zůstává dál, další volba bude na celostátním fóru strany, které se uskuteční pravděpodobně v lednu.
Šmída byl lídrem olomoucké kandidátky, Kučerová ho předstihla o sto třicet preferenčních hlasů a získala tak jediný mandát pro Piráty v Olomouckém kraji. Zakroužkovalo ji 2933 voličů.
Česká republika
Kučerová se chce i nadále věnovat tématu ekologie
Politička se hodlá i po rezignaci na poslanecký mandát dál aktivně věnovat ochraně životního prostředí v Olomouckém kraji, zvláště nehodám, které poničily před lety prostředí v řece Bečvě či půdu u trati v Hustopečích nad Bečvou po únorové nehodě vlaku s benzenem.
„Ty příběhy nejsou uzavřené a budu se jim dál věnovat odborně a vytrvale dobrovolnicky v rámci pirátských expertních týmů. Zůstávám v Olomouckém kraji jako chemik a odborník, který dobře zná místní prostředí,“ uvedla Kučerová.
Nově zvolená předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová sdělila, že si váží dosavadní expertní práce Kučerové a ocenila, že v této pozici zůstane straně k dispozici. „Šárka má pochopení celého klubu, a jelikož v Pirátech fungujeme jako tým už dlouhé roky, víme, že osobní či rodinné situace leckdy zamíchají kartami jinak, než bychom si sami přáli,“ konstatovala Richterová.
Celkově má po odstoupení Kučerové v dolní komoře parlamentu po letošní volbách zasednout 66 poslankyň. I bez ní to bude rekordní počet – konkrétně o šestnáct více zákonodárkyň než v končícím sněmovním období.