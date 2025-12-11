Ochranáři vykupují pozemky v Doupovských horách. Pro zubry a divoké koně

Ochránci přírody začali vykupovat pozemky pro rezervaci zubrů a divokých koní v Doupovských horách v Karlovarském kraji. Podle plánů společnosti Česká krajina a organizace Refugium by rezervace mohla mít rozlohu zhruba 130 hektarů. Na výkup pozemků je potřeba vybrat 2,5 milionu korun. Veřejnost může na výkup přispět přes dárcovský portál rajprozubry.cz, uvedla společnost Česká krajina.
„Jedinečná příroda Doupovských hor patří k tomu nejcennějšímu, co se v České republice dochovalo. Pestrá mozaika kvetoucích luk s mnoha vzácnými druhy květin, včetně orchidejí, motýlů a ptáků, se střídá s mokřady a starými sady. Pastva zubrů a divokých koní právě v takové krajině pomůže udržet její otevřený a pestrý charakter,“ uvedl ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál. V první fázi projektu by mělo v rezervaci žít sedm zubrů a dvanáct divokých koní, zvířat by mělo postupně přibývat.
V Doupovských horách by podle záměru vznikla jedna z největších rezervací, kde by velcí kopytníci mohli pomáhat s obnovou a zachováním biologické rozmanitosti. Navázat může na projekty, které společnost Česká krajina ve spolupráci s vědci založila v bývalém vojenském prostotu Milovice na Nymbursku a v Národním parku Podyjí na Znojemsku, kde velcí kopytníci pečují o vzácnou krajinu na celkové ploše 420 hektarů. Celkem tato zvířata v Česku obnovují plochy o rozloze přes 700 hektarů v patnácti rezervacích.
Společný projekt ochranářských organizací
Rezervace v Doupovských horách vzniká díky spolupráci s ochranářskou organizací Refugium, která již v oblasti vykoupila významnou část pozemků. „Společným projektem s Českou krajinou konečně naplníme jednu z našich velkých vizí ohledně obnovy špičkových stepních stanovišť střední Evropy,“ uvedl zakladatel společnosti Refugium Prokop Svoboda.
Velcí kopytníci pomáhají ukládat do půdy stovky tun uhlíku ročně a přispívají tak k ochraně klimatu. Zároveň výrazně přispívají ke zlepšování biologické rozmanitosti.
Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.
- Regiony
- Karlovarský kraj
- Česká krajina
- Zubři
- Klima
- Doupovské hory
- Ochrana přírody
- Karlovarský kraj
- Mokřady
- Pastva
- Milovice
- Podyjí
- ZOO
- Dalibor Dostál
- Refugium
- Prokop Svoboda
- Rezervace
- Česká republika
- Česká zemědělská univerzita
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Univerzita Karlova
- Ústav biologie obratlovců
- Akademie věd
- Mendelova univerzita v Brně
- Masarykova univerzita v Brně
- Botanická zahrada
- Zoo Liberec
- Výběr