Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky

před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci. V Senátu bude pokračovat. Oznámila to na síti X.

Do křesla hejtmanky se loni na podzim vrátila po pěti letech. „V tuto chvíli nemám jinou možnost, mám malého syna a cítím tu zodpovědnost,“ uvedla. Řekla, že se její osobní situace v posledních měsících výrazně změnila. „A já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu,“ dodala Mračková Vildumetzová.

Kolegům ve vedení kraje chce být k dispozici i v budoucnu. „Vždy jim budu pomáhat, vždy se budu snažit být slyšet a vidět a vždy budu za náš kraj bojovat,“ podotkla.

