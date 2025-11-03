Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci. V Senátu bude pokračovat. Oznámila to na síti X.
Do křesla hejtmanky se loni na podzim vrátila po pěti letech. „V tuto chvíli nemám jinou možnost, mám malého syna a cítím tu zodpovědnost,“ uvedla. Řekla, že se její osobní situace v posledních měsících výrazně změnila. „A já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu,“ dodala Mračková Vildumetzová.
Kolegům ve vedení kraje chce být k dispozici i v budoucnu. „Vždy jim budu pomáhat, vždy se budu snažit být slyšet a vidět a vždy budu za náš kraj bojovat,“ podotkla.
Připravujeme podrobnosti.