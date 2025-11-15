Na hejtmana Karlovarského kraje navrhl klub ANO Kubise


Hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové (ANO), která odstoupila, stane Petr Kubis (ANO). Složí funkci starosty Sokolova. Na novém hejtmanovi se dohodl klub ANO v zastupitelstvu Karlovarského kraje, definitivně schválen by měl být v prosinci. Novou radní se stane Michala Málková (ANO), starostka Pramenů na Chebsku.

„Krajské předsednictvo a zastupitelský klub hnutí ANO v Karlovarském kraji navrhly a jednomyslně schválily, že na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva bude na funkci hejtmana Karlovarského kraje navržen Petr Kubis. Na uvolněné místo členky krajské rady hnutí navrhuje starostku obce Prameny Michalu Málkovou, která by měla mít na starosti projektové řízení a rozvoj venkova,“ uvedl tajemník krajské organizace ANO Vojtěch Matoušek.

ANO má v zastupitelstvu Karlovarského kraje 28 ze 45 členů, nemá tak žádného koaličního partnera.

Karlovarský kraj povede dočasně Hurajčík, nový hejtman má být v prosinci
Martin Hurajčík a Petr Kubis (oba ANO)

Na pozici, kterou dosud zastával Kubis, byla navržena členka krajské rady a primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Kubis zároveň oznámil, že skončí ve funkci starosty Sokolova. Do čela města by se měla vrátit poslankyně a dosavadní místostarostka Renata Oulehlová (ANO), která již v minulosti funkci starostky zastávala.

Kubis v sobotu řekl, že už měl předběžná jednání s pravděpodobnými ministry nové vlády a chce v této práci pokračovat. „Tématy jsou samozřejmě zdravotnictví, doprava, vysoká škola nebo i Krajské inovační centrum,“ upřesnil.

Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky
Jana Mračková Vildumetzová (na snímku z 1. listopadu 2024, kdy byla zvolena hejtmankou Karlovarského kraje)

Zatímco definitivní schválení Kubise jako hejtmana by se mělo odehrát na zastupitelstvu Karlovarského kraje 8. prosince, v Sokolově se volba nového vedení města bude konat později, zřejmě 11. prosince. Kubis uvedl, že by měl zůstat neuvolněným členem rady města a zastupitelstvo si zvolí dalšího místostarostu.

Kubis nahradí Mračkovou Vildumetzovou už podruhé

Kubis od konce osmdesátých let pracoval u Policie ČR, mimo jiné u kriminální policie, byl také velitelem Městské policie v Sokolově. Členem hnutí ANO je od roku 2016. Ve stejném roce se stal náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje pro sociální věci, bezpečnost a vnitřní záležitosti, v roce 2020 byl hejtmanem. Ve funkci tehdy nahradil rovněž Janu Mračkovou Vildumetzovou. Ta se funkce vzdala s ohledem na své těhotenství.

Ve volbách krajských zastupitelů v roce 2020 byl lídrem kandidátky ANO. Hnutí volby v Karlovarském kraji vyhrálo, nicméně byla sestavena koalice, jejímž členem se ANO nestalo a Kubis ve funkci hejtmana skončil.

Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc
Petr Kubis (ANO)

V letošních říjnových volbách do sněmovny kandidoval Kubis na posledním, čtrnáctém místě kandidátky ANO, ale preferenčními hlasy se posunul na druhé místo, a získal tak i poslanecký mandát. Toho se ale po dohodě s kolegy z ANO vzdal. Dlouhodobě mluvil o tom, že by se ve vysokých funkcích v samosprávě neměly funkce kumulovat a bylo by lépe, kdyby se politik věnoval jedné práci naplno. To nyní potvrdil i tím, že se rozhodl vzdát se funkce starosty v Sokolově.

Mračková Vildumetzová, která je zároveň senátorkou, se vzdala funkce hejtmanky ke 4. listopadu z rodinných důvodů. Kraj od té doby dočasně řídí statutární náměstek Martin Hurajčík (ANO).

