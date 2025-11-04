Karlovarský kraj povede dočasně Hurajčík, nový hejtman má být v prosinci

Karlovarský kraj povede prozatím po úterní rezignaci dosavadní hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) její první náměstek Martin Hurajčík (ANO). Spolupracovat bude s náměstkem Petrem Kubisem (ANO). Mandát krajské zastupitelky si Mračková Vildumetzová ponechá. O novém hejtmanovi rozhodne zastupitelský klub ANO, který má v krajském zastupitelstvu většinu. Chybějící radní i nový hejtman budou zvoleni na zasedání 8. prosince. Mimořádné zastupitelstvo se zatím neplánuje.
„Pravomoci přecházejí na mě, jako na statutárního zástupce, nicméně já je budu plně s Petrem Kubisem konzultovat. Na chodu kraje se nic nezmění,“ uvedl Hurajčík. „Ta záležitost je pro nás překvapením, víme to pár hodin. Potřebujeme si s kolegou dořešit kompetenční záležitosti. Musíme dořešit i ta města,“ doplnil Kubis, který zastává pozici starosty třetího největšího města v kraji Sokolova, zatímco Hurajčík stojí v čele Mariánských Lázní.
Náměstci uvedli, že se dohodnou do týdne. Od zastupitelského klubu ANO budou chtít plnou podporu vybrané varianty, dodal Kubis.
„Nejsme rivalové. To je hloupost, když jsme z jednoho hnutí. Je to o práci, ne o funkcích,“ pokračoval Kubis s tím, že podle něj by se měl hejtman věnovat kraji naplno. Tvrdí, že jako starosta a náměstek má k dispozici schopné týmy lidí. „Ale hejtman tu musí sedět od rána do večera,“ podotknul. Kubis už v hejtmanské pozici Mračkovou Vildumetzovou jednou nahradil, a to v roce 2020, když oznámila těhotenství a na na svůj post tehdy rovněž rezignovala.
Mračková Vildumetzová v úterý řekla, že by byla ráda, kdyby byl její nástupce znám co nejdříve. Žádné preference nemá, rozhodnutí nechává na domluvě náměstků a na podpoře všech zastupitelů z ANO. „Petr Kubis i Martin Hurajčík jsou se mnou ve vedení kraje prakticky od mého začátku. Já jsem to mnohokrát řekla, že jsou to moji hlavní dva rádci,“ prohlásila.
Kubis dal přednost regionu před sněmovnou
Kubis podle ní funkci hejtmana v minulosti „zvládal skvěle, je velmi pracovitý a skvěle komunikuje, podařilo se mu dotáhnout otevření komplexního onkologického centra a spuštění on-line pohotovosti“, zmínila. Jeho oblíbenost podle ní dokázal počet preferenčních hlasů, který jej dostal z posledního, čtrnáctého místa kandidátky na druhé.
Poslanecký mandát však Kubis v pondělí ve sněmovně odmítl s tím, že chce zůstat v regionální politice. „Martin Hurajčík má na starosti dopravu, IT zakázky a regionální rozvoj, i on už načerpal mnoho odborných i politických zkušeností a myslím, že by funkci hejtmana zvládl,“ dodala Mračková Vildumetzová.
O rezignaci na funkci hejtmanky informovala Mračková Vildumetzová v pondělí večer, mandát krajské zastupitelky si ponechá. Zůstává také senátorkou. Svůj odchod z čela kraje zdůvodnila rodinnými důvody. Hejtmankou byla poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019. Znovu se hejtmankou stala po loňských krajských volbách, které hnutí ANO v Karlovarském kraji vyhrálo a utvořilo jednobarevnou krajskou vládu. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má ANO 28 křesel.