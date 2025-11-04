Karlovarský kraj povede dočasně Hurajčík, nový hejtman má být v prosinci


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Karlovarský kraj povede prozatím po úterní rezignaci dosavadní hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) její první náměstek Martin Hurajčík (ANO). Spolupracovat bude s náměstkem Petrem Kubisem (ANO). Mandát krajské zastupitelky si Mračková Vildumetzová ponechá. O novém hejtmanovi rozhodne zastupitelský klub ANO, který má v krajském zastupitelstvu většinu. Chybějící radní i nový hejtman budou zvoleni na zasedání 8. prosince. Mimořádné zastupitelstvo se zatím neplánuje.

„Pravomoci přecházejí na mě, jako na statutárního zástupce, nicméně já je budu plně s Petrem Kubisem konzultovat. Na chodu kraje se nic nezmění,“ uvedl Hurajčík. „Ta záležitost je pro nás překvapením, víme to pár hodin. Potřebujeme si s kolegou dořešit kompetenční záležitosti. Musíme dořešit i ta města,“ doplnil Kubis, který zastává pozici starosty třetího největšího města v kraji Sokolova, zatímco Hurajčík stojí v čele Mariánských Lázní.

Náměstci uvedli, že se dohodnou do týdne. Od zastupitelského klubu ANO budou chtít plnou podporu vybrané varianty, dodal Kubis.

Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky
Jana Mračková Vildumetzová (na snímku z 1. listopadu 2024, kdy byla zvolena hejtmankou Karlovarského kraje)

„Nejsme rivalové. To je hloupost, když jsme z jednoho hnutí. Je to o práci, ne o funkcích,“ pokračoval Kubis s tím, že podle něj by se měl hejtman věnovat kraji naplno. Tvrdí, že jako starosta a náměstek má k dispozici schopné týmy lidí. „Ale hejtman tu musí sedět od rána do večera,“ podotknul. Kubis už v hejtmanské pozici Mračkovou Vildumetzovou jednou nahradil, a to v roce 2020, když oznámila těhotenství a na na svůj post tehdy rovněž rezignovala.

Mračková Vildumetzová v úterý řekla, že by byla ráda, kdyby byl její nástupce znám co nejdříve. Žádné preference nemá, rozhodnutí nechává na domluvě náměstků a na podpoře všech zastupitelů z ANO. „Petr Kubis i Martin Hurajčík jsou se mnou ve vedení kraje prakticky od mého začátku. Já jsem to mnohokrát řekla, že jsou to moji hlavní dva rádci,“ prohlásila.

Loading...Loading...
Volební účast
0 %
Sečteno okrsků
0 %

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Kubis dal přednost regionu před sněmovnou

Kubis podle ní funkci hejtmana v minulosti „zvládal skvěle, je velmi pracovitý a skvěle komunikuje, podařilo se mu dotáhnout otevření komplexního onkologického centra a spuštění on-line pohotovosti“, zmínila. Jeho oblíbenost podle ní dokázal počet preferenčních hlasů, který jej dostal z posledního, čtrnáctého místa kandidátky na druhé.

Poslanecký mandát však Kubis v pondělí ve sněmovně odmítl s tím, že chce zůstat v regionální politice. „Martin Hurajčík má na starosti dopravu, IT zakázky a regionální rozvoj, i on už načerpal mnoho odborných i politických zkušeností a myslím, že by funkci hejtmana zvládl,“ dodala Mračková Vildumetzová.

Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc
Petr Kubis (ANO)

O rezignaci na funkci hejtmanky informovala Mračková Vildumetzová v pondělí večer, mandát krajské zastupitelky si ponechá. Zůstává také senátorkou. Svůj odchod z čela kraje zdůvodnila rodinnými důvody. Hejtmankou byla poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019. Znovu se hejtmankou stala po loňských krajských volbách, které hnutí ANO v Karlovarském kraji vyhrálo a utvořilo jednobarevnou krajskou vládu. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má ANO 28 křesel.

Výběr redakce

Soudce Kafku propustili z vazby

Soudce Kafku propustili z vazby

před 12 mminutami
Karlovarský kraj povede dočasně Hurajčík, nový hejtman má být v prosinci

Karlovarský kraj povede dočasně Hurajčík, nový hejtman má být v prosinci

před 35 mminutami
Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

16:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zemřel kardinál Dominik Duka

Zemřel kardinál Dominik Duka

03:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

13:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise

Ukrajina pokročila v klíčových reformách na cestě k členství v EU, míní Komise

před 2 hhodinami
Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

před 2 hhodinami
„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

08:51Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Karlovarský kraj

Karlovarský kraj povede dočasně Hurajčík, nový hejtman má být v prosinci

Karlovarský kraj povede prozatím po úterní rezignaci dosavadní hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) její první náměstek Martin Hurajčík (ANO). Spolupracovat bude s náměstkem Petrem Kubisem (ANO). Mandát krajské zastupitelky si Mračková Vildumetzová ponechá. O novém hejtmanovi rozhodne zastupitelský klub ANO, který má v krajském zastupitelstvu většinu. Chybějící radní i nový hejtman budou zvoleni na zasedání 8. prosince. Mimořádné zastupitelstvo se zatím neplánuje.
před 35 mminutami

Mračková Vildumetzová skončí ve funkci hejtmanky

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ke 4. listopadu skončit z rodinných důvodů ve funkci. V Senátu bude pokračovat. Oznámila to na síti X. Kraj prozatím povede její první náměstek Martin Hurajčík (ANO).
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Kostel v Mnichově u Mariánských Lázní je zavřený. Obec vyčítá premonstrátům nedostatečnou péči

Barokní kostel v Mnichově u Mariánských Lázní, kdysi oblíbený cíl turistů, je už několik let uzavřený. Opravy památky, kterou vlastní řád premonstrátů z kláštera v Teplé, se staly předmětem sporu s vedením obce. Zatímco klášter tvrdí, že investuje podle svých možností, starosta Jiří Křenčil (nestr.) kritizuje pomalé tempo i způsob rekonstrukce. „Zatéká tam, malby jsou poškozené, omítky padají, je to strašné,“ popsal.
31. 10. 2025

Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc

Starosta města Sokolov a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal z posledního místa kandidátky v kraji, když obdržel 3489 preferenčních hlasů. Důvodem prý je, že se svým zvolením nepočítal a chce se věnovat komunální politice.
29. 10. 2025Aktualizováno29. 10. 2025

Karlovy Vary ukončily smlouvu s nájemcem restaurace Jelení skok kvůli dluhům

Záměr pronajmout známou karlovarskou historickou výletní restauraci v lázeňských lesích Jelení skok ztroskotal. Město po několika měsících ukončilo smlouvu s novým nájemcem. Neplnil totiž podmínky smlouvy a neplatil nájem ani energie. Pustil se také do oprav, které mu město nepovolilo. Karlovarský magistrát nyní rozhodl, že restaurace přejde pod správu lázeňských lesů a parků.
27. 10. 2025

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Začátek podzimu na silnicích je podle policie jedním z kritických období pro řidiče. Ubývá denního světla, jízdu navíc může komplikovat i mokré listí, na kterém hrozí smyk. Dopravní odborníci zkoumají každoročně místa, která jsou pro řidiče nepřehledná a nebezpečná – například křižovatky. Na základě svých zjištění pak mění jejich podobu. Stále však upozorňují, že primárně záleží na chování řidičů.
20. 10. 2025

Možný výskyt medvědů prověřuje policie i ochránci přírody

Policie, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká inspekce životního prostředí prověřují možný výskyt medvědů v tuzemsku, případně jejich původ. Předseda Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) Jiří Janota řekl, že situaci nelze zlehčovat. Experti z Mendelovy univerzity a Hnutí DUHA ale tvrdí, že opakovaná hlášení o výskytu medvědů jsou dezinformace a šíření poplašné zprávy. Policie ČR uvedla, že pokud by se výskyt potvrdil, zajistí ve spolupráci s odborníky odchyt.
10. 10. 2025Aktualizováno10. 10. 2025

V Karlových Varech začala oprava Lázeňského mostu. Uzavírka ovlivní dopravu

V lázeňském centru Karlových Varů začali stavbaři s rozsáhlou rekonstrukcí Lázeňského mostu. Kvůli špatnému technickému stavu je nutné stávající konstrukci postupně odstranit a nahradit novostavbou. Spojnice přes řeku Teplou je uzavřená pro motoristy i pěší. Práce si vyžádaly i úpravy jízdních řádů městských autobusů. Oprava za více než čtyřicet milionů korun má být hotová do června.
6. 10. 2025
Načítání...