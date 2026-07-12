VideoRozbité dveře i potyčky. V pražské MHD přibylo problémových cestujících


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Policisté a strážníci od začátku roku v pražské MHD evidují rekordní počet přestupků – z metra, tramvají a autobusů vykázali přes 14 tisíc lidí. Pod vlivem alkoholu nebo drog znečišťují okolí, ničí majetek nebo obtěžují ostatní. Policie bývá na místě do pár minut, řeší například vykopnuté dveře nebo potyčky. Zastávky autobusů a metra kontrolují hlídky také namátkově. I tísňové tlačítko mačkají řidiči častěji. Zatímco za celý minulý rok šlo o necelých 1200 případů, za první půlrok je to letos skoro 840 aktivací.

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