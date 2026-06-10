Oprava silnice I/20 u Toužimi komplikuje dopravu. Řidiči stojí v kolonách


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Cestu mezi Plzní a Karlovými Vary komplikují stavební práce na silnici I/20. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam opravuje téměř čtyřkilometrový úsek vozovky. Provoz je kvůli částečné uzavírce řízen semafory a u Toužimi se tvoří dlouhé kolony. Omezení potrvají podle ŘSD přibližně do září.

Důvodem opravy silnice I/20 v tomto místě jsou dle Ředitelství silnic a dálnic viditelné poruchy a dlouhodobě se zhoršující stav povrchu vozovky. Silnice bude zároveň rozšířena v křižovatce Kosmová - Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy. Součástí prací je také obnova dopravního značení a výměna svodidel.

Doprava je vedena kyvadlově a provoz řídí semafory. Na místě se tvoří kolony, ve kterých řidiči čekají i desítky minut. „Opravy silnice první třídy nedaleko Toužimi pro řidiče aktuálně znamenají zdržení v obou směrech. Čekání na průjezd může podle našeho měření v průměru trvat deset až dvacet minut, což odpovídá přibližně dvěma až třem intervalům na semaforech,“ popsal situaci redaktor ČT Josef Krebs.

Úpravy silnice mají zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost. Stavební práce za 43 milionů by měly být dle plánu dokončeny v průběhu září.

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