Skvělá energie, řekl Wright po návratu o Varech. Přijel i Bacon s celou rodinou


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Na filmovém festivalu v Karlových Varech už jsou další avizovaní zahraniční hosté. Americký herec Jeffrey Wright uvedl snímek Basquiat a při sobotním závěrečném ceremoniálu převezme čestnou cenu za přínos kinematografii. Jeho krajan Kevin Bacon představí festivalovému publiku Rodinný film, který skutečně natočil se svými nejbližšími.

Wright dosedl na karlovarské letiště po poledni a cestou do grandhotelu Pupp se ochotně podepisoval čekajícím fanouškům. Ještě ve čtvrtek odpoledne festival za jeho účasti promítá drama Basquiat. Životopisný film o umělci Jeanu-Michelovi Basquiatovi vznikl před třiceti lety.

Tolik času také uplynulo od Wrightovy první návštěvy Varů, kde tehdy tento snímek osobně uvedl. „Pamatuji si opravdu vřelé přijetí. Tento festival má skvělou energii a atmosféru, kterou jinde nenajdete. Jiří Bartoška mě naprosto okouzlil,“ vzpomněl herec i na už zesnulého festivalového prezidenta. Z jeho první návštěvy Česka mu utkvěl také pražský metronom a to, že stojí na místě Stalinova pomníku. „Zaujalo mě, co symbolizuje, a jak vycházíte z minulosti,“ dodal Wright.

Jeffrey Wright ve filmu Basquiat
Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Basquiatův příběh si vybral pro svůj debut původním povoláním malíř, dnes i uznávaný režisér Julian Schnabel. Obsadil do něj také Dennise Hoppera, Willema Dafoea či Garyho Oldmana. Všem ale vévodí tehdy téměř neznámý Wright, který se titulní role zhostil s až ohromující věrohodností, sdělili pořadatelé festivalu.

„Pro řadu lidí byl tento film prvním představením jeho díla a života,“ podotýká Wright. „Byl to skutečný hlas svobody, který je potřeba nejen v Americe, ale i po celém světě.“

Herec z Hollywoodu, seriálů i videoher

Wright se prosadil v hollywoodských i nezávislých snímcích, v televizních dramatech i v herním průmyslu. Jeho filmovou kariéru provází spolupráce s řadou významných režisérských jmen. Jim Jarmusch ho obsadil do minimalistického snímku Zlomené květiny a do upírského hororu Přežijí jen milenci. Roli ministra Colina Powella si zahrál v biografickém filmu W. režiséra Olivera Stonea. Wright rovněž patří mezi kmenové herce režiséra Wese Andersona.

Jeffrey Wright zdraví fanoušky ve Varech
Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Za roli v komediálním dramatu Americká fikce z roku 2023 získal nominaci na Oscara. Objevil se také ve třech filmech ze série Hunger Games a opakovaně hrál v bondovkách.

Uplatnil se také v projektech televizí a streamovacích platforem, třeba v seriálu Impérium – Mafie v Atlantic City či sci-fi Westworld. Letos obdržel herní cenu Britské akademie za způsob, jakým svůj hlas propůjčil postavě ve videohře Dispatch.

Baconovi uvedou hororový Rodinný film

Ve Varech už je také americký herec, filmař a hudebník Kevin Bacon. Filmové branži se věnují také jeho manželka KyraSedgwicková a děti Sosie a Travis. Na festival přijeli společně, protože tu představí hororovou komedii, kterou společně natočili. Jmenuje se příznačně Rodinný film.

Kevin Bacon, Kyra Sedgwicková a jejich děti Sosie a Travis Baconovi s výkonným ředitelem KVIFF Kryštofem Muchou po příjezdu do Varů
Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

K nejvýraznějším rolím čerstvého osmašedesátníka Bacona patří padouch ve vodáckém thrilleru Divoká řeka a jeden ze tří členů posádky Apolla 13 ve stejnojmenném snímku. Objevil se také v akčním Dni patriotů, inspirovaném bombovým útokem na bostonském maratonu v roce 2013, nebo coby padouch ve filmové sérii X-Men. V posledních letech hraje například v americkém seriálu Město na kopci.

V polovině devadesátých let usedl Bacon i na režisérské křesílko. V jeho debutu Ztracená Chase si mimo jiné zahrála i jeho manželka Kyra.

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