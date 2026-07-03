Šedesáté Vary zahájí Hoffman a zakončí Binocheová. Vyhrát můžou i české koprodukce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, KVIFF

V Karlových Varech začíná šedesátý ročník filmového festivalu. Na slavnostním zahájení má Křišťálový glóbus za přínos kinematografii převzít americký herec Dustin Hoffman. Patří k hvězdným jménům letošního ročníku spolu s Juliette Binocheovou či Harveym Keitelem. Křišťálový glóbus si odnese při zakončení 11. července i tvůrce či tvůrkyně nejlepšího filmu. Šanci na vítězství mají i tři snímky s českou účastí.

Hoffmanovu filmografii připomene festival jeho průlomovým snímkem Absolvent. Na zahájení bude hostem také americký herec Jeffrey Wright.

Kromě Hoffmana a Wrighta poctí Vary letos svou návštěvou francouzská herečka Juliette Binocheová, Spojené státy zastupuje kameraman Robert Richardson a herci Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Poslední jmenovaný se na festivalu objevil už potřetí.

Do Karlových Varů dorazil americký herec Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg na snímku z listopadu 2025

Richardsonovu tvorbu a osobnost připomene v premiéře dokument, který o kameramanovi snímků Kill Bill nebo Hanební pancharti natočila česká filmařka Jana Hojdová. Do Varů rovněž míří Kevin Bacon, a to i s partnerkou Kyrou Sedwigovou a dětmi Travisem a Sosie, společně uvedou hororovou komedii Rodinný film.

Za přínos české kinematografii bude oceněna herečka Magda Vášáryová.

Festival ve Varech ocení Magdu Vášáryovou, červený koberec je ale pro všechny
Magda Vášáryová

Hlavní soutěž zahrnuje dvanáct snímků. Českou kinematografii zastupují tři v mezinárodní koprodukci: komediální drama Chica Checa režiséra Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisérka z Barmy Pchjo Pchjo Aun.

Česká stopa nechybí ani v další soutěžní sekci Proxima, nabízející prostor filmařům čekajícím na objevení, stejně jako renomovaným autorům hledajícím nové směry své tvorby. V programu je světová premiéra česko-slovenského celovečerního debutu 33 kroků Šimona a Anny Domček.

Karlovarský festival se letos koná pošedesáté, zároveň si připomíná osmdesát let od prvního ročníku. Začínal v poválečném roce 1946 v Mariánských Lázních.

Ve Varech budou soutěžit filmy s Tomicovou či Geislerovou
Z filmu Chica Checa

Česká televize ve Varech

Česká televize, hlavní mediální partner festivalu, přiveze coby koproducent do hlavního programu šest světových premiér, včetně snímků Chica Checa a Pramen v hlavní soutěži. Ve Zvláštním uvedení nabídne například časosběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové nebo na Berlinale oceněný dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Premiéru bude mít ve Varech také šestidílný seriál Filter o dospívání, prvních zamilováních i chybách.

„Pro Filmové centrum ČT je důležité, aby Česká televize nebyla jen finančním partnerem, ale skutečným zázemím pro tvůrce a jejich příběhy. Podporujeme filmy, které mohou obstát na mezinárodních festivalech a zároveň si nacházejí cestu k divákům,“ říká vedoucí Filmového centra ČT Helena Uldrichová.

Dům ČT ve Varech: Přenosy a záznamy besed a koncertů
Dům ČT na KVIFF

Součástí festivalové přítomnosti České televize bude už také tradičně Dům České televize, otevřený po celou dobu přehlídky od 3. do 11. července. Je místem pro setkání s tvůrci koprodukčních filmů ČT, seznámení s novými pořady České televize, projekce Večerníčků, podvečerní koncerty i doprovodný program pro děti.

Divákům, kteří karlovarský festival nenavštíví, zprostředkuje ČT tamní dění například prostřednictvím pravidelných Festivalových vteřin Marka Ebena, odvysílá také závěrečný ceremoniál s předáváním cen.

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