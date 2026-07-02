Do Karlových Varů dorazili američtí herci Eisenberg a Keitel

Americké filmové hvězdy Jesse Eisenberg a Harvey Keitel dorazily na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů, kde se v pátek zúčastní slavnostního zahájení. Eisenberg v sobotu osobně uvede film Dvojník, hravou adaptaci novely Fjodora Michajloviče Dostojevského Dvojník, v níž si v režii Richarda Ayoadeho zahrál dvojroli. Na počest Keitela pořadatelé 5. července uvedou za hercovi osobní přítomnosti drama Špinavé ulice od Martina Scorseseho.
Všestranný herec, scenárista, režisér a producent Eisenberg v sobotu ve Velkém sále hotelu Thermal převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary.
Eisenberg se jako herec poprvé prosadil v roce 2002, kdy na sebe upozornil ve filmu Rodger Dodger. O necelých deset let později dostal nominaci na Oscara za roli Marka Zuckerberga v dramatu Sociální síť. Druhou oscarovou nominaci dostal za film, který natočil jako režisér, tragikomedii o dvou amerických bratrancích na cestě za svými polskými kořeny Opravdová bolest. Za její scénář kromě pozvání na Oscary dostal i cenu BAFTA či cenu na Sundance.
Známost mu přinesly i snímky jako Zombieland nebo Podfukáři či spolupráce s Woody Allenem. Byl také jedním z producentů filmu Chlupatá rodinka a propůjčil hlas papouškovi Blu v animovaném filmu Rio.
Keitel na festival do Karlových Varů přijel potřetí. Na 39. ročníku karlovarského festivalu v roce 2004 obdržel Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Po jedenácti letech se do Karlových Varů vrátil, aby osobně uvedl film Paola Sorrentina Mládí (Youth), v němž vytvořil jednu z hlavních rolí. Film získal Cenu diváků deníku Právo, kterou Harvey Keitel rovněž převzal. Keitel patří k laureátům Křišťálového glóbu, kteří natočili pro MFF Karlovy Vary originální znělku .
Keitel je kmenovým hercem uznávaných režisérů jako Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Wes Anderson, opakovaně spolupracoval s Ridleym Scottem, Jane Campionovou nebo Abelem Ferrarou. Mimo desítek dalších ocenění má nominaci na Oscara a Zlatý glóbus za roli ve filmu Bugsy.
V roce 1993 obdržel na festivalu v Benátkách cenu pro nejlepšího herce za výkon v psychologickém dramatu Nebezpečná hra, Stříbrného medvěda si odnesl z Berlinale za herecký výkon ve filmu Smoke. Herecká legenda Keitel je také jednou z hvězd filmu Václava Marhoula Nabarvené ptáče.
Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary obdrží také slovenská herečka Magda Vášáryová, americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a americký herec Jeffrey Wright.
Na slavnostním zahájení festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií.
Česká kinematografie má v hlavní soutěži tři filmy
Festival v Karlových Varech od 3. do 11. července uvede v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení 37 filmů, z toho patnáct debutů. Loni festival v těchto sekcích nabídl 34 filmů.
Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí tři snímky v mezinárodní koprodukci – komediální drama Chica Checa režiséra Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisér z Myanmaru Aun Pčou (v anglické transkripci Aung Phyoe).