Do Karlových Varů dorazili američtí herci Eisenberg a Keitel


2. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Americké filmové hvězdy Jesse Eisenberg a Harvey Keitel dorazily na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů, kde se v pátek zúčastní slavnostního zahájení. Eisenberg v sobotu osobně uvede film Dvojník, hravou adaptaci novely Fjodora Michajloviče Dostojevského Dvojník, v níž si v režii Richarda Ayoadeho zahrál dvojroli. Na počest Keitela pořadatelé 5. července uvedou za hercovi osobní přítomnosti drama Špinavé ulice od Martina Scorseseho.

Všestranný herec, scenárista, režisér a producent Eisenberg v sobotu ve Velkém sále hotelu Thermal převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary.

Eisenberg se jako herec poprvé prosadil v roce 2002, kdy na sebe upozornil ve filmu Rodger Dodger. O necelých deset let později dostal nominaci na Oscara za roli Marka Zuckerberga v dramatu Sociální síť. Druhou oscarovou nominaci dostal za film, který natočil jako režisér, tragikomedii o dvou amerických bratrancích na cestě za svými polskými kořeny Opravdová bolest. Za její scénář kromě pozvání na Oscary dostal i cenu BAFTA či cenu na Sundance.

Známost mu přinesly i snímky jako Zombieland nebo Podfukáři či spolupráce s Woody Allenem. Byl také jedním z producentů filmu Chlupatá rodinka a propůjčil hlas papouškovi Blu v animovaném filmu Rio.

Keitel na festival do Karlových Varů přijel potřetí. Na 39. ročníku karlovarského festivalu v roce 2004 obdržel Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Po jedenácti letech se do Karlových Varů vrátil, aby osobně uvedl film Paola Sorrentina Mládí (Youth), v němž vytvořil jednu z hlavních rolí. Film získal Cenu diváků deníku Právo, kterou Harvey Keitel rovněž převzal. Keitel patří k laureátům Křišťálového glóbu, kteří natočili pro MFF Karlovy Vary originální znělku .

Keitel je kmenovým hercem uznávaných režisérů jako Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Wes Anderson, opakovaně spolupracoval s Ridleym Scottem, Jane Campionovou nebo Abelem Ferrarou. Mimo desítek dalších ocenění má nominaci na Oscara a Zlatý glóbus za roli ve filmu Bugsy.

V roce 1993 obdržel na festivalu v Benátkách cenu pro nejlepšího herce za výkon v psychologickém dramatu Nebezpečná hra, Stříbrného medvěda si odnesl z Berlinale za herecký výkon ve filmu Smoke. Herecká legenda Keitel je také jednou z hvězd filmu Václava Marhoula Nabarvené ptáče.

Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary obdrží také slovenská herečka Magda Vášáryová, americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová a americký herec Jeffrey Wright.

Na slavnostním zahájení festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Festival zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje utkání na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Česká kinematografie má v hlavní soutěži tři filmy

Festival v Karlových Varech od 3. do 11. července uvede v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení 37 filmů, z toho patnáct debutů. Loni festival v těchto sekcích nabídl 34 filmů.

Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí tři snímky v mezinárodní koprodukci – komediální drama Chica Checa režiséra Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce, za kterým stojí režisér z Myanmaru Aun Pčou (v anglické transkripci Aung Phyoe).

Výběr redakce

„Noc hrůzy v Kyjevě.“ Po velkém ruském útoku hlásí ukrajinská metropole přes dvacet mrtvých

„Noc hrůzy v Kyjevě.“ Po velkém ruském útoku hlásí ukrajinská metropole přes dvacet mrtvých

včeraAktualizovánopřed 17 mminutami
Rusové infiltrovali „pevnostní město“ Kosťantynivku, bojuje se tam

Rusové infiltrovali „pevnostní město“ Kosťantynivku, bojuje se tam

před 39 mminutami
Obce se obávají rozpadu Agentury pro sociální začleňování, poslaly dopis Babišovi

Obce se obávají rozpadu Agentury pro sociální začleňování, poslaly dopis Babišovi

před 1 hhodinou
Soud EU potvrdil Googlu rekordní pokutu 4,1 miliardy eur

Soud EU potvrdil Googlu rekordní pokutu 4,1 miliardy eur

10:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ústavní soud po předběžném opatření čelil vulgarismům i výhrůžkám

Ústavní soud po předběžném opatření čelil vulgarismům i výhrůžkám

před 1 hhodinou
V Eurovizi bude nově soutěžit Kanada

V Eurovizi bude nově soutěžit Kanada

před 1 hhodinou
Poslanci interpelují premiéra

ŽivěPoslanci interpelují premiéra

09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vojáci při převozu dronů na Ukrajinu nespáchali trestný čin, píší Seznam Zprávy

Vojáci při převozu dronů na Ukrajinu nespáchali trestný čin, píší Seznam Zprávy

10:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Do Karlových Varů dorazili američtí herci Eisenberg a Keitel

Americké filmové hvězdy Jesse Eisenberg a Harvey Keitel dorazily na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů, kde se v pátek zúčastní slavnostního zahájení. Eisenberg v sobotu osobně uvede film Dvojník, hravou adaptaci novely Fjodora Michajloviče Dostojevského Dvojník, v níž si v režii Richarda Ayoadeho zahrál dvojroli. Na počest Keitela pořadatelé 5. července uvedou za hercovi osobní přítomnosti drama Špinavé ulice od Martina Scorseseho.
14:40Aktualizovánopřed 1 mminutou

V Eurovizi bude nově soutěžit Kanada

Kanada vyšle v roce 2027 poprvé svého zástupce do Eurovize. Písňovou soutěž pořádá Evropská vysílací unie (EBU), evropská adresa ale není pro účastníky klání podmínkou. Koneckonců poslední novou zemí, která se přihlásila, byla před deseti lety Austrálie. Naopak některé zahraniční weby zaměřené na Eurovizi spekulují, zda není ohrožena účast Česka.
před 1 hhodinou

Z historie festivalu ve Varech: „objevil“ DiCapria a ovlivnila ho politika

Filmový festival v Karlových Varech si připomíná letos dvě výročí. Koná se jubilejní, šedesátý ročník, současně ale uplyne osmdesát let od konání toho vůbec prvního, tenkrát ještě v Mariánských Lázních. Nesoulad v číslech způsobilo i střídání s přehlídkou v Moskvě. Česká televize se ohlíží za historií KVIFF prostřednictvím deseti témat.
před 9 hhodinami

V tunelech metra se natáčí mysteriózní Zmizení Sáry Lindertové

Mysteriózní minisérie Zmizení Sáry Lindertové kombinuje kriminální a nadpřirozené prvky. V pražských tunelech metra, kde se příběh z velké části odehrává, ji natáčí režisér Matěj Chlupáček. Vzniká v koprodukci České televize a společnosti Canal+.
včera v 13:24

Michael sesadil Oppenheimera. Je nejvýdělečnějším filmovým životopisem

Michael Jackson opět vede žebříčky prodejnosti. Tentokrát filmové. Hraný snímek o začátcích krále popu, se stal nejvýdělečnějším životopisným snímkem vůbec. Celosvětově vydělal dosud 977 milionů dolarů (necelých 20,8 miliardy korun). Na druhé místo tak odsunul Oppenheimera, příběh o vývoji atomové bomby. Na milionové tržby – a umístění v žebříčku – v minulosti dosáhly třeba filmy o Freddiem Mercurym, čínském důstojníkovi z bitvy o Šanghaj nebo o indiánce Pocahontas.
včera v 10:48

Muse na desátém albu zachytili signál z vesmíru

Anglická skupina Muse vydává desáté album. Kapela ve své hudbě dlouhodobě čerpá ze sci-fi motivů, její tvorba bývá řazena do žánru vesmírného rocku. Na nové desce The Wow! Signal odkazuje k mimozemským civilizacím.
30. 6. 2026

VideoAbych psal, musím být rozzlobený, říká punker Wattie Buchan

Skotští punkeři The Exploited vydali poslední album před více než dvaceti lety. „Důvodů je mnoho. Prošel jsem si depresí. Abych mohl psát punkovou hudbu, musím být rozzlobený. Přitom jsem už dlouho šťastný,“ vysvětlil frontman kapely Wattie Buchan. Rozhovor České televizi poskytl při vystoupení na festivalu Mighty Sounds v Táboře.
29. 6. 2026

VideoOdbourává stres a uklidňuje. Projekt chce ke čtení přitáhnout více Čechů

Čtení považuje za prospěšné přes 80 procent populace, zároveň však téměř třetina dospělých nezvládne ani jeden titul za rok. V průzkumu to zjistila iniciativa Čteme za nároďák. Její strůjci chtějí k literatuře – kvůli jejím přínosům – přivést víc lidí. I krátká chvíle s knihou podle nich odbourává stres a stimuluje pozornost. Vědci si všimli, že děti chtějí číst o svých konkrétních zálibách, při výběru knihy je proto důležité zjistit, co je vlastně baví. Děti-čtenáři pak bývají podle výzkumů v budoucnu úspěšnější i spokojenější. Benefity pokračují v dospělosti, četba podporuje empatii, uklidňuje a zlepšuje koncentraci. Odborníci doporučují začít třeba stránkou denně, dospělí si mohou zdravý návyk vybudovat právě během čtení se svými dětmi.
29. 6. 2026

Evropský pohled

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

před 31 mminutami
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

včera v 16:15
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

včera v 15:18
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026
Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

16. 6. 2026