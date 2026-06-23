Hluk, odpadky i porušování zákazů. Část měst ruší veřejná griloviště


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Radnice v některých městech omezují nebo ruší veřejná grilovací místa. Vadí jim nepořádek, hluk i časté porušování pravidel. Jinde naopak vznikají nová griloviště, která mají lidi odradit od rozdělávání ohňů na místech, kde to není povolené.

Podle provozního řádu griloviště v pražské Stromovce by po jeho krátkodobých uživatelích neměly zůstávat žádné odpadky, uhlíky ani žhavý popel. Správci však v okolí nacházejí ledacos. „Když je to nějaká větší akce a hodně se tam pije, bývá nepořádek po celém grilovišti,“ popsal zaměstnanec Lesů hlavního města Prahy Dan.

„Bydlíme v bytě, nemáme možnost vlastního grilování, takže je určitě fajn, že to můžeme využít,“ oceňuje návštěvnice Stromovky Martina.

Grilovat na trávě tam povoleno není, proto město instalovalo oficiální griloviště. „Mysleli jsme, že se lidé stáhnou k těmto grilovacím místům, bohužel se tento předpoklad nenaplnil,“ poznamenala vedoucí údržby parku Stromovka z Lesů hlavního města Prahy Barbora Berecová.

Grilování na divoko

Grilování takzvaně na divoko řeší v posledních letech také v Branickém parku Praha 4. „V sezoně a o víkendech je tady rozdělaných třeba padesát grilů a dochází ke kumulaci problémů,“ prohlásil radní pro životní prostředí Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO).

Vadí to i místním. „Už jen to, jak to zapalují, smrdí, je to nepříjemné,“ stěžuje si Jan Kulíšek. „Nechci se dívat na lidi, kteří tu popíjejí alkohol a pouštějí si hudbu,“ dodala Adéla Petruželková. Jen o několik set metrů dál přitom jedno oficiální griloviště je. Praha 4 chce vybudovat další dvě, každé přibližně za půl milionu korun, a doufá, že se tak situace zlepší.

V parku Parukářka bývala celkem tři veřejná griloviště. Podle radnice si místní obyvatelé stěžovali na hluk a nepořádek, a Praha 3 je proto zrušila. „Je poměrně obtížné najít místo, kde by zájemci mohli grilovací místa využívat a současně by nedocházelo k rušení okolních obyvatel,“ poznamenal mluvčí městské části Petr Habáň.

Riziko požárů

V Plzni mají obavy především z rizika vzniku požárů. Na území města je zakázáno rozdělávání ohňů, výjimku má pouze několik ohnišť a grilovišť u Boleveckých rybníků. Přesto lidé zákaz porušují. „Případů je tolik, že už je pomalu ani nepočítáme,“ podotkl vedoucí oddělení vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar.

„Když foukne vítr a je to ještě žhavé, zanese to jiskry do lesa a je konec,“ upozornil na nebezpečí strážník Městské policie Plzeň Vít Řeřicha. Přestupky strážníci většinou postupují do správního řízení. V době zvýšeného rizika vzniku požárů hrozí lidem pokuta až deset tisíc korun.

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Jediné veřejné ohniště ve Zlíně skončí

Ve Zlíně vzniklo před několika lety v rámci projektu Tvoříme Zlín jediné městské veřejné ohniště. Kvůli stížnostem na hluk a nedodržování pořádku ho ale má odbor životního prostředí a zemědělství magistrátu zrušit.

„Technický stav umožní provoz do konce této sezony. Veřejnost se k tomuto sdílenému místu chová velmi špatně a hromadí se zde velké množství odpadků. Řešili jsme také stížnosti obyvatel na hlučnost uživatelů ohniště,“ vysvětlil referent vnějších vztahů Magistrátu města Zlína Jaroslav Chudara.

V brněnských parcích jen elektrické grily

V deseti brněnských parcích, které spravuje Veřejná zeleň města Brna, veřejná ohniště nejsou – a ani být nesmějí. Ve správě má organizace tři grilovací místa se zabudovanými elektrickými grily – dvě v parku Lužánky a jedno v parku Špilberk.

Devět grilovacích míst v okolí Brněnské přehrady spravují Lesy města Brna. „V předchozích letech jsme v provozu grilovacích míst nezaznamenali žádné výrazné změny. V rámci údržby jsme museli provést opravy po vandalismu,“ poznamenala asistentka ředitele Lesů města Brna Zuzana Nečasová.

V Kladně hlídá vyhrazené místo kamera i strážníci

Kladno má dlouhodobě ve své správě jedno veřejné ohniště. O jeho využití musejí lidé žádat odbor životního prostředí patnáct dní před plánovanou akcí.

„Součástí povolení je také oznámení hasičům. Na ohniště v údolí zároveň dohlíží městská kamera. Strážníci ho intenzivněji kontrolují v době, kdy je kvůli velkému suchu vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů,“ uvedla Kateřina Přibylová z kladenského magistrátu.

V Karlových Varech letos počet grilovacích míst stoupl. „Přibylo jedno nové veřejné grilovací místo na Goethově vyhlídce. Je tam koš na oheň a opékání například buřtů i kovový gril. Kromě toho máme ještě jedno veřejné ohniště zapuštěné v zemi na Náplavce Ohře,“ vyjmenoval mluvčí radnice Jan Kopál.

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