Ostravská zoo odchytila uprchlého lemura, krmil se třešněmi

Pracovníci ostravské zoologické zahrady v neděli večer odchytili lemura, který minulou středu utekl z expozice Ráj lemurů. Lemur kata byl v jedné ze zahrad nedaleko zoo, kde se krmil třešněmi. O úspěšném odchytu zahrada informovala na sociálních sítích.
„Chovatelé průběžně vyjížděli k oznámením, která poskytovali obyvatelé z okolí. Věděli jsme, že se lemur kata pohybuje v zahradách a lesících, na hranici Muglinova a Slezské Ostravy. Několik výjezdů bylo neúspěšných,“ popsala zoo na síti X.
Až v neděli večer byl mladý lemur odchycen. „Majitel zahrady ho viděl na třešni a vše hned nahlásil na zveřejněné informační číslo. Zvíře nebylo hladové, oblíbenou pochoutku však neodmítlo, pracovnice využila příležitosti a lemura chytla,“ přiblížila odchyt uprchlého zvířete zoologická zahrada.
Lemur se zatím do expozice nevrátí
Odchycený lemur je nyní společně s bratrem v zázemí zahrady. Je sice ve velmi dobré kondici, ale do expozice už se v letošní sezoně nevrátí, protože hrazení překonal už několikrát. „Moc děkujeme všem zúčastněným za podporu a pomoc při hledání zvířete. Návštěvníci do Ráje lemurů mohou, aktuálně otevíráme pro letošní sezonu venkovní expozici se 14 lemury,“ doplnila zoo.
Mezi 14:00 a 15:00 mohou návštěvníci vstoupit do venkovní expozice na ostrově a z bezprostřední blízkosti pozorovat madagaskarské poloopice. Ve 14:30 si mohou poslechnout i vyprávění o chovaných zvířatech. V expozici žije jedenáct lemurů kata, dva lemuři červenobřiší a lemur běločelý. Ráj lemurů je otevřen denně právě pouze mezi 14:00 a 15:00. V případě nepříznivého počasí či nenadálých provozních důvodů zůstává expozice zavřená.