Část poslanců nechce obhajovat mandát. Vadí jim fungování sněmovny

Z oslovených poslanců by sto čtyřicet rádo mandát obhajovalo. 36 ještě není rozhodnuto. Někteří z nich čekají na to, jestli jednací řád dozná změn.

„Vůbec nevíte, kdy se bude hlasovat, kdy se bude jednat, jestli se to jednání neprotáhne. Tohle je něco, co si myslím, že je dobré ošetřit, aby sněmovna byla předvídatelnější,“ míní Jílková.

„Když bude negativní vůle zdržovat a obstruovat, tak ať budeme mít jakkoliv sepsaná pravidla, nikdy je nesepíšete tak, aby to protistrana nemohla zneužít a nenašla si nějakou uličku,“ sděluje místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).

„Dovedu si představit, že ještě v tomto funkčním období přijmeme novelu zákona jednacího řádu sněmovny s tím, že by patrně platila až pro novou sněmovnu,“ říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Je to špatný směr. Protože co je nejdůležitější a nejhodnotnější, je politická dohoda parlamentních stran. Je to o komunikaci,“ oponuje předseda poslaneckého klubu Radim Fiala (SPD).

Podle části poslanců se už výrazné změny ve fungování sněmovny do konce období prosadit nestihnou.