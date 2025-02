Hazardním hráčům pomáhá „tlačítko paniky“

Podle dat ministerstva financí využilo od loňského července tlačítko paniky (panic button) bezmála padesát tisíc hráčů hazardních her. Jejich provozovatelé musí tuto možnost nabízet od července loňského roku. Hráč si použitím tlačítka na dva dny zablokuje přístup k hazardu. Podle adiktologa Viktora Mravčíka jde o důležité vylepšení v boji se závislostmi na hazardu.

„Důvodem tohoto nepoměru je, že internetových hazardních her se účastní více hráčů, než navštěvuje herny a kasina, a rovněž je panic button a zprostředkovaná žádost na internetu dostupnější, hráč totiž vidí tlačítko hned po přihlášení do uživatelského konta,“ vysvětlil Habáň.

Pro adiktology se jedná o vítanou novinku. „Rozhodně to může pomoct jednotlivcům pracovat se svými hráčskými poruchami a v kritické situaci zakročit sám proti sobě,“ domnívá se adiktolog Viktor Mravčík z I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Za ideální považuje také osmačtyřicetihodinový distanc hráče od hazardu.

„V takových případech jsou dobré i minuty, kdy je hráč vyloučený od hraní. Většinou totiž fungují pod principem dohánění ztrát, jedna neúspěšná hra je vede k další, u které věří, že se vrátí k prohraným penězům. Když se cyklus zastaví i na chvíli, má to obrovský vliv na to, aby se z něj dostali,“ popsal Mravčík. Pak už podle něj záleží na jednotlivcích, jak se k řešení své závislosti postaví.

Vedle tlačítka i rejstřík vyloučených

Tlačítko funguje na základě dobrovolného rozhodnutí hráče odloučit se od hazardních her. Hlavně když má pocit, že nezvládá kontrolovat svou vůli a mohl by prohrát velké množství peněz. U legálních provozovatelů hazardních her po celém Česku se hráči prostřednictvím svého uživatelského konta můžou okamžitě vyloučit z hraní na osmačtyřicet hodin.

V on-line prostředí musí být tlačítko pro hráče viditelné a rychle přístupné. V prostředí kamenných poboček je vyloučení možné prostřednictvím speciálních terminálů. Fungují na principu uživatelské kartičky, kterou se hráč do terminálu přihlásí. „Dostupnost panic buttonu musí také zajistit všichni provozovatelé kasin, ve kterých jsou technické hry – automaty,“ dodává Habáň. Povinnost se netýká kamenných sázkových kanceláří, v on-line prostředí ale tuto povinnost mají.