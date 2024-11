Bilance: Češi nejspíš letos utratí za hazard rekordní sumu

„Letos jsme měli takový sportovní super půlrok, začalo to domácím mistrovstvím světa v biatlonu, pak bylo mistrovství světa v ledním hokeji, které jsme navíc vyhráli, takže se sázelo až do konce, bylo fotbalové Euro, byla olympiáda, čili sešlo se několik největších sázkařských události,“ vyjmenoval mluvčí Tipsportu Václav Sochor s tím, že 97 procent veškerých sázek probíhá on-line.

Za prvních šest měsíců letošního roku se celkově prosázelo 466 miliard, na výhrách se vyplatilo 438 miliard. Ministerstvo financí pak odhaduje, že za celý rok 2024 daňové výnosy z hazardních her přesáhnou devatenáct miliard.

V důsledku regulací od roku 2017 postupně klesá počet kamenných heren, kasin a herních automatů. „V roce 2013 bylo pět tisíc herních prostor, tedy heren a kasin. V současné době jich máme jenom 350, což je méně než desetina,“ popisuje mluvčí resortu financí Petra Vodstrčilová.

Z kasin na internet

I přes tento trend ale obecně objem prosázených peněz roste. Podle odborníků je za tím zejména masivní přesun hazardu do on-line prostředí. „To generuje i daleko více nových hráčů,“ soudí šéf Gamblingové ambulance při organizaci Sananim Marcel Ambrož.

Na aktuální vývoj reagovala novela zákona o hazardu, která přinesla některá nová regulatorní opatření pro tuto oblast platná od počátku roku. Včetně například snížení nejvyšší možné sázky do jedné on-line technické hry z dosavadního jednoho tisíce korun na pětistovku.

Pokud jde o nutnost být zákonně zapsán do rejstříku (z hazardu) vyloučených osob nebo možnosti být do něj zapsán na dobu jednoho roku dobrovolně, tak takových případů bylo k 30. říjnu celkem 208 tisíc. Od července je také možnost využít jen krátkodobé dobrovolné vyloučení ze hry na 48 hodin. Tento takzvaný panic button podle dat ministerstva do konce října využilo přes třicet tisíc lidí.

Loni Češi vložili do hazardních her s vidinou peněz navíc 873 miliard, na výhrách se vrátilo 814 miliard, celková prohra tak činila 59 miliard korun. Na dani z hazardu stát vybral 18 miliard. Nejpopulárnější oblastí hazardu byla loni technická hra (56 procent příjmů odvětví), následovaná kurzovými sázkami (21 procent) a loteriemi (17 procent), zbytek připadl na takzvanou živou hru (šest procent).