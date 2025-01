Obce řeší neplatné vyhlášky, zapomněly je včas zveřejnit elektronicky

Už déle než 24 hodin k sobotnímu ránu neplatí vyhlášky, které nejsou zveřejněné v elektronické sbírce právních předpisů. Obecní úřady je tam přitom povinně vkládají už od ledna 2022. Do konce loňského roku měly čas nahrát i ty starší a stále platné. Ani za tři roky to ale některé obce nestihly. Teď kvůli tomu dočasně ztrácejí kontrolu třeba nad hazardem, podomním prodejem nebo obecní policií. Příslušná nařízení navíc budou zastupitelstva muset schválit znovu.

Během takzvaného přechodného období vložily obce do sbírky skoro třicet tisíc předpisů. Přes tři tisíce až během prosince 2024. Některé samosprávy to zkoušely ještě i v pátek. Zákon ale mluví jasně – právní předpisy, které nebyly zveřejněny ve Sbírce právních předpisů, pozbývají platnosti uplynutím lhůty uvedené v odstavci jedna. Tedy 2. lednem 2025. Problém to je i pro několik obcí na jihu Moravy.

„Na uvedenou povinnost byly všechny obce opakovaně a průběžně ministerstvem vnitra upozorňovány, a to jak v hromadných dopisech, tak formou individuálního oslovování jednotlivých obcí,“ upozornil mluvčí resortu Ondřej Krátoška.