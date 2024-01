Radnice bojují proti vizuálnímu smogu. V Praze naopak chystají zmírnění vyhlášky, která reklamu reguluje

To se však nedaří v hlavním městě. Některé reklamní firmy plachty podle vedení města odmítají sundat z míst, kde je to nelegální. Od roku 2021 přitom město zpřísnilo pravidla pro venkovní reklamu. Kromě historického centra, kde už regulace platila, se omezila i ve velké části metropole.

„Ideálně by to mohlo vypadat tak, že nápisy budou v přírodních barvách, z přírodního materiálů. Zahrádky budou ohraničené dřevem,“ popsal vizi místostarosta Martin Kořínek (TOP 09). Radnice chce zadat studii, ve které odborníci zhodnotí současný stav a navrhnou možná řešení.

Reklama může být pro některé majitele domů zdrojem příjmů. „Reklama na domech, která je zde historicky desítky let legálně, přináší významné finanční prostředky do rozpočtů soukromých domů či společenství vlastníků jednotek. Z těchto prostředků mohou vlastníci či společenství své domy opravovat,“ podotkl předseda Sdružení českých firem venkovní reklamy Josef Soušek.

Hlavní město chystá změnu pravidel. „Ač si nemyslíme, že je jejich argumentace správná, tak přistupujeme k novele nařízení. Třetí zóna by v podstatě zanikla. Nově by na celém zbytku uzemí Prahy plachty sice byly umožněny, ale pouze na slepých štítových stěnách, nepodsvícené a takové, aby nepřesahovaly obrysy stěn,“ nastínil pražský radní Adam Zábranský (Piráti).



Mírnější pravidla by mohla začít platit od 1. července. A to přesto, že podle nedávného průzkumu by většina Pražanů uvítala ještě přísnější regulaci venkovní reklamy.

Omezení reklamy ztěžuje legislativa

Všudypřítomnou a obtěžující reklamu řeší radnice větších měst prakticky po celém Česku. Vymýtit vizuální smog hlavně z historických lokalit ale není jednoduché. Legislativa, která se týká různých druhů poutačů, je totiž rozdrobená mezi řadu zákonů nebo povolení úřadů. Města proto nejčastěji vydávají doporučení jako grafické manuály.

V Příbrami se například vedení města rozhodlo venkovní poutače výrazně omezit. Až na výjimky tak zakazuje umisťovat reklamu na zábradlí, ploty a sloupy. Upravuje i reklamy v centru, které jsou na markýzách, slunečnících a u předzahrádek. Opava zase od letoška zavádí pravidla, která přesně určí, jak má reklama na veřejných místech vypadat.