Pražský hrad pro návštěvníky otevřel vánočně vyzdobené sály

Vánočně vyzdobené reprezentační sály a salony, které jsou běžně nepřístupné, si v sobotu mohou prohlédnout návštěvníci Pražského hradu. Prostory, ve kterých prezident Petr Pavel mívá jednání nebo přijímá významné hosty, jsou při letošním druhém dni otevřených dveří přístupné od 09:00 do 17:00. Vstup je zdarma.
První návštěvníky má ráno přivítat Pavel s manželkou Evou. Návštěvní okruh začne u Matyášovy brány, zájemci postupně nahlédnou do Plečnikovy sloupové síně, Rothmayerova i Španělského sálu a do Rudolfovy galerie. Součástí prohlídky bude i Trůnní sál a Habsburský a Zrcadlový salon. Kromě reprezentačních prostor zpřístupní Hrad zdarma také stálé expozice, katedrálu svatého Víta, Zlatou uličku, Starý královský palác nebo baziliku svatého Jiří.
Na Hradě zároveň začne adventní program. Při něm bude moci veřejnost až do 4. ledna navštívit jinak nepřístupnou kapli svatého Kříže a Mockerovy domy. Součástí budou výtvarné dílny nebo hudební vystoupení.
Dny otevřených dveří pořádá Pražský hrad pravidelně na jaře a v zimě při začátku adventu. Výjimkou byly roky 2020 a 2021, kdy se kvůli pandemii onemocnění covid-19 nekonaly. Zatím naposledy byly reprezentační prostory přístupné v dubnu, kdy si je přišlo prohlédnout více než 9500 lidí.