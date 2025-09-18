Na Pražském hradě si lidé od čtvrtka mohou prohlédnout české korunovační klenoty. Ve Vladislavském sále je od 09:00 do 17:00 otevřená výstava s názvem Poklad v temnotě, a to do pondělí 29. září. Návštěvníkům představí osud královských insignií za druhé světové války, od jejíhož konce letos uplynulo osmdesát let. Vstup na výstavu je zdarma a není možné si rezervovat vstupenky.
Korunovační klenoty jsou opět k vidění zdarma na Pražském hradě
Výstava byla v úterý a ve středu přístupná školám. Za dva dny ji podle tiskového mluvčího hlavy státu Vojtěcha Šeligy navštívilo 6210 žáků a studentů se svými vyučujícími z 230 tříd napříč Českem.
O každoročním vystavování slavnostních insignií rozhodl loni prezident Petr Pavel. V loňském roce klenoty, které patří k nejvýznamnějším symbolům české státnosti a mají nevyčíslitelnou hodnotu, zhlédlo přes 46 tisíc návštěvníků.
Souprava českých korunovačních klenotů zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Ve Vladislavském sále jsou však k vidění také materiály z fondů a sbírek Archivu prezidentské kanceláře, Správy Pražského hradu a Fotoarchivu ČTK, písemné prameny, dobové fotografie i předměty jako například bedna používaná k převozu klenotů.
Na Pražském hradě byly korunovační klenoty do loňska vystaveny od vzniku samostatné České republiky osmkrát. Dvakrát za úřadování Václava Havla i Václava Klause, čtyřikrát za Miloše Zemana.
Tradice vystavování sahá do první republiky, první veřejná výstava klenotů se uskutečnila v roce 1929 při příležitosti tisícího výročí smrti svatého Václava. Klenoty byly zpřístupněny i po skončení druhé světové války roku 1945, dvakrát v padesátých letech, v přelomovém roce 1968 i za normalizace.