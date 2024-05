Migrantů prochází Českem málo, řekl Rakušan. Saský ministr považuje hraniční kontroly dál za nutné

Pohyb migrantů na západobalkánské trase, která vede i přes Slovensko a Česko do Německa, se podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) „téměř zastavil“. Je podstatně slabší než v předchozích dvou letech. Připustil však, že se to může změnit v létě. Rakušan jednal u hranic s Německem se svým saským protějškem Arminem Schusterem. Ten požádal o zintenzivnění spolupráce na hranicích. Schuster uvedl, že důvodem nynějších kontrol na hranicích je nejen omezení migrace, ale také bezpečnost nebo hybridní válka, kterou vede Rusko.

V současné době je podle Rakušana v záchytných zařízeních pro migranty obsazeno 111 míst ze 1340. Záchyty výrazně klesly ve srovnání s předchozími dvěma lety. „Loňský rok byl výš, předloňský byl nejexponovanější, od té doby na číslech klesáme. I proto jsme zrušili kontroly na slovensko-českých hranicích, protože pohyb na západobalkánské trase se prakticky zastavil, ale čekáme letní měsíce, během nichž se to vždy zintenzivní,“ uvedl.

Policie loni zadržela při tranzitní migraci méně lidí než v roce 2022. Běženci míří nejčastěji do Saska

Schuster však míní, že jsou kontroly na česko-německých hranicích stále nutné. Sasko podle něj není schopno poskytnout migrantům integraci, ale pouze postel. Drážďany žádaly o pomoc Evropu, zůstaly však nevyslyšeny, řekl ministr. „Proto jsme nuceni pokračovat v hraničních kontrolách. (...) Potřebujeme, aby se Brusel probudil,“ prohlásil.

Od Prahy chce intenzivnější spolupráci. Ta by mohla podle Rakušana spočívat v budování společného střediska v Libereckém kraji.

Německo zavedlo kontroly loni na podzim. Jsou namátkové, ale nepřehlédnutelné – na dálnicích je veškerá doprava ve směru z Česka odkláněna na parkoviště, kde se teprve policisté rozhodují, koho zkontrolují, v mezistátních vlacích hlídky procházejí soupravou, přičemž ve směru do Mnichova musí vlak během kontroly čekat ve stanici.

Podle saského ministra je potřeba iniciativa Evropské unie, která by to umožnila změnit. Spolupráci s Českou republikou označil Schuster za dobrou. Rakušan míní, že současný režim na česko-německých hranicích je důsledkem toho, „že nebylo devět let společné evropské řešení, že se nerespektovala pravidla, nikdo je nevytvářel“.

Česká republika stojí podle něj o spolupráci s třetími zeměmi tak, aby se neumožňovalo mnoha lidem vůbec do Evropy odjet. Unijní migrační a azylový pakt by měla 14. května schválit Rada Evropské unie.