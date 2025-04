Kostarické pozemky spojené s Budinským z kauzy Motol zkoumali Reportéři ČT

Firmy Jiřího Kováře, od kterého Budinský pozemky koupil, získávaly zakázky také v pražské nemocnici Motol. Jejich celková hodnota činí 200 milionů korun. „Naše firma dělá ve více než patnácti zdravotnických zařízeních, takže Motol byl pouze jedním z nich. V Motole nám zakázky tvořily tak pět procent našeho obratu,“ prohlásil Kovář. Starosta v kauze Motol obviněn není.

Je to už měsíc a půl, co vypukla největší korupční kauza v Česku za poslední roky. Ve vazbě skončil do té doby vlivný ředitel nemocnice v Motole a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Spolu s ním jeho náměstek Pavel Budinský a lobbista a sportovní funkcionář Miroslav Jansta. V kauze jde o veřejné peníze určené na zdravotní péči. Podle policie ovšem miliony končily v kapsách vrcholných manažerů Motola. Jejich aktivita měla probíhat několik let a dotýkat se zakázek od miliardových staveb až po nemocniční úklid.