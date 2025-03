Objevují se návrhy na bezpečnostní prověrky ředitelů největších státních nemocnic

Na základě zjištění kontrolorů by se podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měl audit týkat i dalších nemocničních zařízení. S odkazem na dřívější kauzy poukázal na to, že korupce ve zdravotnictví je systémový a dlouhodobý problém. Piráti o tom spolu s hnutím ANO chtějí mluvit na plénu. Nejen podle nich by ředitelé největších státních nemocnic měli do budoucna procházet bezpečnostní prověrkou.

„Uzavírají smlouvy až v řádu miliard. Takže určitě z hlediska majetkového by měly být jejich poměry známy,“ míní poslanec Jiří Mašek (ANO).