Z aplikace Tečka se stala EZkarta. Poskytuje informace o očkováních uživatele

Aplikace Tečka, která v době pandemie covidu sloužila k ověření bezinfekčnosti, se změnila na EZkartu. V té se nově zobrazují informace o všech očkováních aplikovaných od začátku roku 2023. Statisícům lidí, kteří měli v mobilu staženou původní aplikaci, se do nové podoby automaticky aktualizovala. Další ji můžou stahovat. Papírové očkovací průkazy pacientům ale zatím také zůstanou.

„Očkovací průkazka vám zobrazuje veškerá očkování, která jste podstoupili od roku 2023,“ popsala vrchní ředitelka sekce informační a komunikační technologie ministerstva zdravotnictví Eliška Urbancová. Záznam o novém očkování by se měl do aplikace propsat ještě před odchodem z ordinace.

V případě, že uživatel Tečky nemá nastavené automatické aktualizace, ho Tečka po otevření naviguje do obchodu s aplikacemi, kde si EZkartu může stáhnout. Po ověření identity se do ní přihlašuje stejným heslem jako dříve do Tečky.

V připomínkovém řízení byla na konci ledna k nové platformě kritická Digitální a informační agentura. Řadě připomínek se ale podle ní už podařilo vyhovět. S resortem zdravotnictví spolupracovala hlavně na kapacitách přihlášení, které je stejné, jako třeba u eDokladů.

„My jsme navýšili kapacitu, takže by ty problémy neměly přetrvávat,“ řekla mluvčí Digitální a informační agentury Anna-Marie Lichtenbergová. V době přetížení se navíc zapne takzvaná „brzda“, která zabrání stažení aplikace. Ta tak neohrozí chod dalších digitální služeb státu.