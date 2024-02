Zemřel válečný veterán Jiří Mráz. Sloužil u RAF a byl i u vylodění v Normandii

Ve věku 101 let zemřel tento týden ve Spojených státech válečný veterán Jiří Mráz, který byl jedním z československých příslušníků Královského letectva (RAF – Royal Air Force). Na Facebooku to oznámil historik a publicista Jiří Klůc. Mráz působil za druhé světové války jako mechanik nejprve u 310. stíhací perutě, později se zúčastnil vylodění ve Francii a bojů v západní Evropě.

Rodák z Chocně se do Anglie dostal nedlouho před druhou světovou válkou společně se sestrou. Za rodinným přítelem je do Londýna poslal otec kvůli obavám z blížícího se konfliktu. „Zde si pak dokončil vzdělání, nastoupil na univerzitu, pracoval v továrně, ale on chtěl dělat něco jiného – bojovat,“ uvedl Klůc.

Po studiích se Mráz přihlásil k letectvu, ze zdravotních důvodů ale neuspěl. „Měl jsem pravé oko slabší než to levé, to bylo nepřijatelné, protože jsem neměl správný odhad vzdálenosti,“ řekl Mráz ČTK v roce 2021.

I tak se mu ale podařilo k letectvu nastoupit. Nejprve byl sice přijat k československému pozemnímu vojsku, posléze byl ale převelen k RAF a začátkem roku 1944 nastoupil jako mechanik k 310. československé stíhací peruti. Brzy nato opět změnil působiště a začal sloužit u britské 130. průzkumné jednotky, která byla vybavena průzkumnými stíhacími letouny. S ní se zúčastnil vylodění v Normandii.

„Čekali jsme, že na nás budou útočit“

Plavbu do Francie týden po začátku invaze označil za jeden ze silných válečných zážitků. „Čekali jsme, že na nás budou útočit. Když jsme se nalodili, tak jsme dostali do hrníčku, který jsme pořád nosili s sebou, rum, abychom měli odvahu,“ vzpomínal po letech. Žádný nálet na ně ale německá letadla nepodnikla. „Další den, když už převáželi další jednotky, tak na ně byl udělaný nálet. Ale na nás ne, my jsme měli štěstí,“ poznamenal. Ve Francii, následně i v Nizozemsku a Belgii sloužil jako mechanik letadel, která podporovala frontové jednotky.

Na začátku roku 1945 absolvoval důstojnickou školu v Londýně a následně meteorologický kurz. Jako meteorolog poté sloužil na letišti v jižní Anglii, kde působila i dopravní jednotka s československými piloty. Díky ní se po skončení války dostal zpět do Československa. Jako vojáka ze západní fronty a syna kapitalisty ho po nástupu komunistů k moci čekala těžká léta, během kterých rodina přišla o majetek a čelila perzekuci. V roce 1967 Mráz s manželkou a dětmi emigroval přes Švýcarsko do Spojených států, kde žil až do konce svého života. Zemřel v úterý 20. února, dodal Klůc.

Královským letectvem za druhé světové války prošlo na 2500 československých letců všech odborností, tedy nejen pilotů, ale i mechaniků, zbrojířů či baličů padáků. Za války jich zemřelo téměř pět set.