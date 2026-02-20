Loni hořelo v domácnostech nejvíce za deset let. Hasiči radí, jak požáru předejít


před 1 hhodinou
Studio 6: Hasiči evidují za loňský rok nejvíce požárů v domácnostech za posledních deset let
V loňském roce hořelo v českých domácnostech nejvíce za posledních deset let a škody poprvé překonaly miliardu korun. „Jednou z nejčastějších příčin byl špatný stav spalinových cest nebo technická závada,“ uvedla mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kristýna Posekaná s tím, že loni byla také tužší zima. Lidé podceňují revize komínů. „Neustále apelujeme na všechny, aby před topnou sezonou všechna topidla zrevidovali a aby jakýkoliv spotřebič pravidelně kontrolovali,“ poukázala. Katastrofě můžou pomoci zabránit požární hlásiče.

Kouř je podle ní často mnohem nebezpečnější než plameny, protože se šíří rychleji a tišeji. „Vždy říkáme, že v každé domácnosti by měl být alespoň jeden detektor kouře, který zjistí, že je tam přítomný kouř a okamžitě silným pískáním zalarmuje obyvatele, kteří jednak získají čas k tomu, aby opustili budovu, nebo třeba aby se pokusili menší požár uhasit,“ dodává Posekaná.

Hlásiče mohou zachraňovat životy zejména v noci. I ty nejlevnější dokážou podle Posekané vydat zvuk o síle 85 decibelů. „To odpovídá například vysavači zapnutému přímo u ucha nebo metru přijíždějícímu do stanice, takže člověka, který spí, by to mělo spolehlivě vzbudit,“ podotkla.

Studio 6: Jiří Strakoš z Technického ústavu požární ochrany k požárům v domácnostech
Zopakovala, že nejdůležitější je prevence a pokud někdo například vaří, tak vše by mělo být pod dohledem, ať už jde o vařič nebo sporák. Pokud vzplane na pánvi olej, tak hlavně nepolévat vodou. „Měli by to udusit buď pokličkou, nebo mokrou utěrkou, případně zeminou z květináče, pokud máme v okolí, nebo hasicí dekou, pokud máme k dispozici,“ zdůraznila.

Lidé by podle ní měli obecně jakýkoliv spotřebič pravidelně kontrolovat. „I třeba lednička, byť se to nezdá, nikdo ji neodpojuje, tak by měla být pravidelně kontrolována, protože nevíme, co je v okolí za prach, nebo jiný nepořádek a může dojít ke zkratu a začít hořet,“ podotkla.

