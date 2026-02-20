Španělská policie zatkla hackera, který bydlel v luxusních hotelech za jeden cent

Španělská policie zadržela dvacetiletého mladíka, který si užíval pobytu v luxusních hotelových pokojích. Ubytování v nich měl doslova za hubičku – rezervace prováděl za pouhý jeden cent (asi 25 haléřů) díky tomu, že hacknul hotelové rezervační stránky. Podle policie jde o první známý případ kybernetického zločinu tohoto druhu, informovala agentura AFP.
Policie předpokládá, že podezřelý zmanipuloval platební systém webových stránek a změnil ověřování elektronické platební platformy tak, že se účet za on-line rezervaci hotelového pokoje jevil jako plně uhrazený. Přitom mu byla za pokoje, které stály až tisíc eur (přibližně 25 tisíc korun) za noc účtována jen minimální hodnota, tedy jeden cent (zhruba 25 haléřů).
„Tento kybernetický útok byl specificky navržen tak, aby změnil systém ověřování plateb. Je to poprvé, co jsme odhalili trestný čin spáchaný pomocí této metody,“ uvedla španělská policie, kterou citovala agentura AFP.
Hacker použil svou pravou identitu
Podezřelý, kterým je španělský občan, ovšem policii dost usnadnil pátrání, protože při rezervacích používal svou vlastní identitu, informoval španělský deník ABC. V době svého zatčení navíc pobýval v luxusním madridském hotelu, kde měl rezervaci na čtyři noci v celkové hodnotě čtyři tisíce eur. Muž se v hotelu ubytoval několikrát a způsobil ztráty více než dvacet tisíc eur, uvedla policejní mluvčí.
Vyšetřování bylo zahájeno poté, co internetový rezervační portál nahlásil na začátku tohoto měsíce podezřelou aktivitu. Transakce se zpočátku jevily jako správně provedené, ale o několik dní později byly odhaleny nesrovnalosti, když platební platforma převedla skutečnou zaplacenou částku hotelové společnosti.