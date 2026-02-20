Španělská policie zatkla hackera, který bydlel v luxusních hotelech za jeden cent


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Španělská policie zadržela dvacetiletého mladíka, který si užíval pobytu v luxusních hotelových pokojích. Ubytování v nich měl doslova za hubičku – rezervace prováděl za pouhý jeden cent (asi 25 haléřů) díky tomu, že hacknul hotelové rezervační stránky. Podle policie jde o první známý případ kybernetického zločinu tohoto druhu, informovala agentura AFP.

Policie předpokládá, že podezřelý zmanipuloval platební systém webových stránek a změnil ověřování elektronické platební platformy tak, že se účet za on-line rezervaci hotelového pokoje jevil jako plně uhrazený. Přitom mu byla za pokoje, které stály až tisíc eur (přibližně 25 tisíc korun) za noc účtována jen minimální hodnota, tedy jeden cent (zhruba 25 haléřů).

„Tento kybernetický útok byl specificky navržen tak, aby změnil systém ověřování plateb. Je to poprvé, co jsme odhalili trestný čin spáchaný pomocí této metody,“ uvedla španělská policie, kterou citovala agentura AFP.

Hacker použil svou pravou identitu

Podezřelý, kterým je španělský občan, ovšem policii dost usnadnil pátrání, protože při rezervacích používal svou vlastní identitu, informoval španělský deník ABC. V době svého zatčení navíc pobýval v luxusním madridském hotelu, kde měl rezervaci na čtyři noci v celkové hodnotě čtyři tisíce eur. Muž se v hotelu ubytoval několikrát a způsobil ztráty více než dvacet tisíc eur, uvedla policejní mluvčí.

Vyšetřování bylo zahájeno poté, co internetový rezervační portál nahlásil na začátku tohoto měsíce podezřelou aktivitu. Transakce se zpočátku jevily jako správně provedené, ale o několik dní později byly odhaleny nesrovnalosti, když platební platforma převedla skutečnou zaplacenou částku hotelové společnosti.

Tisíce evropských hotelů požadují odškodné po Booking.com
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Španělská policie zatkla hackera, který bydlel v luxusních hotelech za jeden cent

Španělská policie zatkla hackera, který bydlel v luxusních hotelech za jeden cent

před 10 mminutami
Maďarsko uvolní 250 tisíc tun ropy z rezerv, přednostně je získá firma MOL

Maďarsko uvolní 250 tisíc tun ropy z rezerv, přednostně je získá firma MOL

před 59 mminutami
Česko si připomene čtyři roky plošné ruské invaze na Ukrajinu řadou akcí

Česko si připomene čtyři roky plošné ruské invaze na Ukrajinu řadou akcí

před 3 hhodinami
„Problém, který se sám nevyřeší.“ Lidé s bezdomoveckou zkušeností umírají dříve

„Problém, který se sám nevyřeší.“ Lidé s bezdomoveckou zkušeností umírají dříve

před 4 hhodinami
Vláda představuje novou hospodářskou koncepci

ŽivěVláda představuje novou hospodářskou koncepci

před 5 hhodinami
Venezuela schválila zákon umožňující propuštění politických vězňů

Venezuela schválila zákon umožňující propuštění politických vězňů

02:39Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Írán na případnou vojenskou agresi „rázně zareaguje“, napsal Teherán šéfovi OSN

Írán na případnou vojenskou agresi „rázně zareaguje“, napsal Teherán šéfovi OSN

před 8 hhodinami
Kvůli zabití aktivisty v Lyonu čelí obvinění tři lidé

Kvůli zabití aktivisty v Lyonu čelí obvinění tři lidé

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Španělská policie zatkla hackera, který bydlel v luxusních hotelech za jeden cent

Španělská policie zadržela dvacetiletého mladíka, který si užíval pobytu v luxusních hotelových pokojích. Ubytování v nich měl doslova za hubičku – rezervace prováděl za pouhý jeden cent (asi 25 haléřů) díky tomu, že hacknul hotelové rezervační stránky. Podle policie jde o první známý případ kybernetického zločinu tohoto druhu, informovala agentura AFP.
před 10 mminutami

Maďarsko uvolní 250 tisíc tun ropy z rezerv, přednostně je získá firma MOL

Maďarsko kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba uvolní dvě stě padesát tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na čtvrteční nařízení maďarského ministerstva energetiky o tom informuje agentura MTI.
před 59 mminutami

Venezuela schválila zákon umožňující propuštění politických vězňů

Venezuelské Národní shromáždění jednomyslně schválilo amnestijní zákon umožňující propuštění politických vězňů. Zákon poté podepsala prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Informovala o tom agentura AFP. Stalo se tak necelé dva měsíce poté, co americké speciální jednotky z Caracasu unesly autoritáře Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Venezuela už část vězňů v uplynulých týdnech propustila podmínečně.
02:39Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Írán na případnou vojenskou agresi „rázně zareaguje“, napsal Teherán šéfovi OSN

Írán v dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi tvrdí, že na případnou vojenskou agresi rázně zareaguje. V takovém případě bude Teherán považovat základny, zařízení a prostředky „nepřátelských sil“ v regionu za legitimní cíle. Rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa podle dopisu signalizuje skutečné riziko vojenské agrese, napsala ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na stálou misi Íránu při OSN.
před 8 hhodinami

Kvůli zabití aktivisty v Lyonu čelí obvinění tři lidé

Prokuratura ve francouzském Lyonu obvinila dva muže ze zabití nacionalistického aktivisty, který zemřel před týdnem po tamní manifestaci. Obviněn z podílu na jeho smrti je také asistent poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Raphaëla Arnaulta, informovala podle agentury AFP prokuratura.
před 9 hhodinami

Soud uložil muži podmínku za to, že nechal umrznout partnerku na Grossglockneru

Soud v rakouském Innsbrucku uložil muži podmínečný pětiměsíční trest za to, že zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. Soud sedmatřicetiletého muže uznal vinným ze zabití z hrubé nedbalosti, informovala agentura APA. Rakušan tvrdil, že za smrt ženy nenese trestní odpovědnost, neboť oba plánovali výpravu společně, napsala APA.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Projekt společné evropské stíhačky je v ohrožení

Německo-francouzská stíhačka příští generace, známá pod zkratkou FCAS, tedy jeden z velkých projektů evropské spolupráce v obranné oblasti, je v ohrožení. Berlín podle zdrojů agentury Reuters zvažuje objednávku dalších amerických stíhaček F-35, aby vyplnil vznikající mezeru ve vývoji. Důvodem je spor mezi hlavními dodavateli – francouzskou firmou Dassault a Airbusem, který zastupuje německé a španělské zájmy. Společnost Airbus chce projekt rozdělit napůl, aby každá z firem vyvíjela svůj vlastní bitevník.
před 11 hhodinami

Britská policie propustila exprince Andrewa, vyšetřován bude na svobodě

Britská policie propustila ve čtvrtek večer bratra krále Karla III. Andrewa Mountbattena-Windsora, kterého během dne zadržela kvůli vazbám na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Exprinc bude vyšetřován na svobodě, informují média. BBC dříve uvedla, že jde o podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, podle obvinění poskytoval Espteinovi důvěrné informace coby zmocněnec pro mezinárodní obchod. Král uvedl, že spoléhá na spravedlnost práva.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...