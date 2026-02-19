Muže soudí za to, že nechal umrznout partnerku na Grossglockneru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Události: Soud s rakouským horolezcem
Zdroj: ČT24

Rakouský soud zahájil slyšení v případu muže, který zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. Sedmatřicetiletý muž tvrdí, že za její smrt nenese trestní odpovědnost, neboť oba plánovali výpravu společně, napsala agentura APA. Prokuratura však zastává názor, že byl zkušenější, při přípravě výstupu i během něj učinil řadu chyb a za tragédii je tak odpovědný. Hrozí mu až tři roky vězení. Proces může posloužit jako precedens pro další podobné tragédie, upozornila stanice BBC.

„Je mi to neskonale líto,“ omluvil se ve čtvrtek během své více než dvouhodinové výpovědi před soudem v Innsbrucku muž označovaný rakouskými médii jako Thomas P. Podle APA popisoval, že jeho přítelkyně měla velmi ráda hory, byla dobře trénovaná a celou výpravu naplánovala s ním. Zároveň odmítl, že by měl zkušenosti horského průvodce a mohl výstup lépe naplánovat.

Třiatřicetiletá Kerstin G. zemřela na podchlazení během loňské lednové noci přibližně 40 metrů pod vrcholem hory vysoké 3798 metrů. Obhájce Kurt Jelinek tvrdí, že žena během výpravy dlouho nejevila žádné známky únavy, a když odpoledne oba dosáhli posledního bodu, z něhož se ještě dalo vrátit zpět do výchozího místa, bylo vše v pořádku a rozhodli se pokračovat. Ženin stav se náhle zhoršil až později večer, když se již přibližovali vrcholu. Podle obhájce udělal muž vše, co bylo v jeho silách, a vydal se pro pomoc.

Prokuratura oproti tomu tvrdí, že byl jako zkušenější z páru odpovědný za plánování výstupu a učinil řadu chyb. Mimo jiné neměli dostatečnou výbavu pro zimní podmínky a vyrazili o dvě hodiny později, než plánovali. Žena šla v měkkých botách nevhodných pro horský terén a na velmi náročnou výpravu vyrazila bez zkušeností s podobně obtížnými akcemi, za což podle prokuratury nese odpovědnost její partner, kterého prý lze považovat za vůdce výstupu.

Silný vítr a mráz

Muž také včas nezavolal pomoc ve chvíli, kdy jeho partnerka začala mít problémy, tvrdí státní zástupci. Pod horou ten večer foukal vítr o rychlosti přes 70 kilometrů v hodině a teplota klesla pod minus osm stupňů, za nárazů větru dosáhla pocitová teplota až minus dvaceti. Muž měl podle prokuratury vyslat nouzový signál policejnímu vrtulníku, který oblastí prolétal okolo 22:50, když již byla dvojice v nouzi. Jelinek však tvrdí, že v tu chvíli bylo ještě vše v pořádku.

Jeho klient se s policií spojil až půl hodiny po půlnoci, kdy podle obhájce žádal o pomoc. Obsah rozhovoru však není znám a prokuratura tvrdí, že na další snahy policie spojit se s ním muž nereagoval. Ženu zanechal na místě a sám vyrazil přes vrchol hory pro pomoc. Noční záchranná akce s vrtulníkem v silném větru však nebyla možná a dotyčná v mrazu noc nepřežila.

Soud rozhoduje o tom, zda má být muž potrestán za to, že jako zkušenější člen výpravy přispěl svými chybami k úmrtí své partnerky. Podle BBC proces vzbudil velký zájem mezi horolezeckou a alpinistickou komunitou v Rakousku i zahraničí, neboť může mít vliv na hodnocení dalších podobných případů.

Na čtvrteční slyšení si soud pozval celkem 15 svědků včetně rodičů zemřelé ženy. Jejímu partnerovi hrozí až tři roky vězení. Zda soudce vynese rozsudek nyní, či později, není jasné, uvedla APA.

V rakouském lyžařském středisku zemřel po pádu čtrnáctiletý Čech
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Trump: USA přispějí na Radu pro mír zajišťující obnovu Gazy deset miliard dolarů

Trump: USA přispějí na Radu pro mír zajišťující obnovu Gazy deset miliard dolarů

15:35Aktualizovánopřed 27 mminutami
Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

05:28Aktualizovánopřed 59 mminutami
Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

12:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

před 3 hhodinami
V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

15:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Britská policie zadržela exprince Andrewa

Britská policie zadržela exprince Andrewa

11:18Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy

Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy

před 5 hhodinami
Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče

Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump: USA přispějí na Radu pro mír zajišťující obnovu Gazy deset miliard dolarů

Spojené státy přispějí na Radu pro mír, která si za úkol dává řešení mezinárodních konfliktů a obnovu Pásma Gazy, deset miliard dolarů (přibližně 206 miliard korun). Ve čtvrtek to na prvním zasedání této organizace uvedl americký prezident Donald Trump. Přispěly podle něj i další země. Trump se také vyjádřil i k napětí s Íránem a prohlásil, že si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Jako pozorovatel se schůze účastnil i český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
15:35Aktualizovánopřed 27 mminutami

Muže soudí za to, že nechal umrznout partnerku na Grossglockneru

Rakouský soud zahájil slyšení v případu muže, který zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. Sedmatřicetiletý muž tvrdí, že za její smrt nenese trestní odpovědnost, neboť oba plánovali výpravu společně, napsala agentura APA. Prokuratura však zastává názor, že byl zkušenější, při přípravě výstupu i během něj učinil řadu chyb a za tragédii je tak odpovědný. Hrozí mu až tři roky vězení. Proces může posloužit jako precedens pro další podobné tragédie, upozornila stanice BBC.
před 1 hhodinou

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Budapešť zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to podle agentury Reuters šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás. Maďarsko, stejně jako sousední Slovensko, už ve středu oznámilo přerušení dodávek nafty na Ukrajinu. Kyjev navíc dle Bratislavy odložil termín obnovení dodávek ropy na sobotu, což je posun o další den oproti termínu, se kterým Bratislava naposledy počítala.
12:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Britská policie zadržela exprince Andrewa

Britská policie zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci, píše BBC s tím, že případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, podle obvinění poskytoval Espteinovi důvěrné informace coby zmocněnec pro mezinárodní obchod. Král uvedl, že spoléhá na spravedlnost práva.
11:18Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky byly podle obvinění uškrceny během hrubého sexu. Tvrzení se objevilo ve spisech o Epsteinovi zveřejněných ministerstvem spravedlnosti na konci ledna. Píše o tom agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo spravedlnosti státu Nové Mexiko.
před 5 hhodinami

Dva cizinci chtěli koupit v Gruzii uran a radioaktivní izotop

Gruzínské bezpečnostní složky zatkly ve městě Kutaisi dva cizince, kteří se pokoušeli nelegálně koupit uran a radioaktivní látku cesium-137 a přepravit je do jiného státu. S odkazem na tamní tajnou službu o tom píší gruzínský server Civil a agentura Reuters.
před 6 hhodinami

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou

Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty. Trump Clintonovou dlouhodobě kritizuje.
11:20Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Armáda USA může udeřit na Írán už o víkendu, píše CNN

Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů. Píše to agentura AFP. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají najevo, že by prezident Donald Trump mohl nařídit údery na Írán. Podle CNN by takový útok mohl nastat už o víkendu, ale Trump ještě neučinil konečné rozhodnutí.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...