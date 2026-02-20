Macinka se na zasedání Rady pro mír setkal s Rubiem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve Spojených státech na prvním zasedání Rady pro mír setkal se svým americkým protějškem Markem Rubiem. S jeho náměstkem Christopherem Landauem pak jednal o dalším rozvoji česko-amerických vztahů. České ministerstvo zahraničí to uvedlo na síti X.
Landau s Macinkou podle prohlášení americké diplomacie jednal o společných zájmech českého a amerického lidu, které vycházejí ze sdíleného dědictví. „Oba se shodli na tom, že je důležité využít silné bilaterální vztahy k podpoře růstu v obou zemích a zároveň omezit zbytečnou regulaci,“ uvedlo americké ministerstvo.
Na síti X Landau napsal, že oceňuje Macinkův rozumný přístup k problémům, kterým čelí obě země. „Jediným způsobem, jak rozhýbat naše ekonomiky na plné obrátky (je předsedou strany Motoristů), je omezit byrokratické překážky!“ dodal.
Pochvala od Trumpa
Macinku tento týden pochválil americký prezident Donald Trump za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci.
Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde také zveřejnil záznam části debaty, kde Macinka říká, že nesouhlasí s tím, co označil za genderovou revoluci a klimatický alarmismus. Do řeči mu přitom skáče Clintonová, aby vyjádřila nesouhlas.
Šéf české diplomacie je na návštěvě USA od středy do úterý 24. února. Ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastnil prvního zasedání Rady pro mír. Pozvánku ke členství v radě, kterou ustavil Trump, dostalo Česko na konci ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že Česko nyní neuvažuje o vstupu. Počkat chce na postoje spojenců v EU a NATO.
Ministrův program v USA zahrnuje i setkání s představiteli think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute. V New Yorku se Macinka příští týden v úterý také zúčastní mimořádného zasedání Valného shromáždění OSN u příležitosti čtvrtého výročí začátku plnohodnotné války na Ukrajině a vystoupí tam s projevem. Přítomen bude i na jednání Rady bezpečnosti OSN, které k situaci na Ukrajině svolalo britské předsednictví.