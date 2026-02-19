Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou

Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty. Trump Clintonovou dlouhodobě kritizuje.
„Skvělá práce ve vaší debatě s Hillary Clintonovou na různá témata, včetně jejích směšných názorů na gender. Pozdravujte všechny ve vaší báječné zemi!“ vzkázal Macinkovi Trump.
Clintonovou Trump dlouhodobě kritizuje, a to zejména od dob amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy kandidovala proti němu. Bývalá demokratická ministryně zahraničí naopak v poslední době viní americkou administrativu například z utajování spisů sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina.
Americký pravicový bulvární list New York Post (NYP) v noci na čtvrtek SEČ zveřejnil Macinkův komentář ke střetu s Clintonovou, ve kterém český ministr uvedl, že jí byla pravda zjevně nepříjemná. V komentáři zopakoval některé ze svých postojů, které předtím vyjádřil na konferenci v Mnichově.
Bezpečnostní konference
Macinka 14. února vystoupil v panelové diskuzi, která zakončila veřejný program Mnichovské bezpečnostní konference. Spolu s ním na pódiu na téma rozkolu na Západě hovořili bývalá šéfka americké diplomacie Clintonová, polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a politolog Gladden Pappin z Maďarského ústavu mezinárodních záležitostí.
„Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality,“ uvedl během debaty Macinka. „Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem.“
Bývalá šéfka americké diplomacie Macinkovi v tu chvíli skočila do řeči. „Jaký gender? To, že ženy mají svá práva?“ namítla Clintonová. „Myslím, že jsou jen dvě pohlaví... a zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt,“ oponoval český ministr.
Clintonová kritizovala Trumpovu politiku vůči Evropě, Macinka ji hájil
Clintonová kritizovala Trumpovu politiku vůči Evropě. Macinka naopak vystoupil na obranu současné americké administrativy.
Český ministr v komentáři pro NYP nabídl několik rad s cílem „pomoci Západu přežít“. „Přestaňte Trumpa vinit z krize Západu,“ zní první z nich. Americký prezident Západ nerozvrátil, ale reagoval na hlubokou a bolestivou hnilobu způsobenou odcizením politických elit a běžných občanů, míní český ministr.
„Když se diplomacie točí kolem genderové teorie, klimatického alarmismu a identitární politiky namísto tvrdé bezpečnosti a národních zájmů, prohráváme,“ napsal v další části komentáře Macinka.