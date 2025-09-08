Střelba v Jeruzalémě si vyžádala pět mrtvých, uvádí záchranáři


8. 9. 2025Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČTK, Times of Israel

Nejméně pět mrtvých si v pondělí vyžádala střelba u vjezdu do Jeruzaléma, uvedli záchranáři s tím, že jeden člověk zemřel po převozu do nemocnice. Dalších sedm lidí je ve vážném stavu. Zdravotní stav dvou osob je středně vážný a tři lidé utrpěli lehčí zranění, uvedla záchranná služba. Izraelská policie uvedla, že zneškodnila dva útočníky. Česká diplomacie zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli Češi.

Střelba se odehrála na křižovatce Ramot u vjezdu do Jeruzaléma. Podle policie útočníci začali střílet na lidi čekající na autobusové zastávce, podle izraelských médií střelci také vnikli do autobusu, v němž následně začali střílet.

Podle stanice Channel 12 byli dva útočníci zastřeleni, přičemž jednoho z nich zabil voják a druhého ozbrojený ultraortodoxní žid. Útočníci měli podomácku vyrobené zbraně, přiblížil informace z Izraele zástupce české velvyslankyně Cyril Bumbálek.

Studio ČT24: Zástupce české velvyslankyně v Izraeli Cyril Bumbálek ke střelbě v Jeruzalémě
Zdroj: ČT24

„Byla jsem v autobuse. Autobus byl plný,“ sdělila pro televizní stanici Channel 12 žena, která byla na místě střelby a nechtěla uvést své jméno. „V okamžiku, kdy (řidič) otevřel dveře... přišli teroristé. Bylo to strašné. Stála jsem u zadních dveří, spadla jsem a utekla, zachránila jsem se,“ řekla.

Dodala, že poté se schovala pod jiné vozidlo, dokud střelba neskončila a teroristé nebyli zneškodněni. „Byla tam střelba, jakou si ani nedokážete představit. Nemůžu uvěřit, že tu stojím. Nepopsatelná střelba,“ prohlásila žena.

Otázka Jeruzaléma patří k nejožehavějším tématům palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu. Napětí ve městě vzrostlo v souvislosti s konfliktem v Pásmu Gazy. Ten vypukl v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců.

Načítání...