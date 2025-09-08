Nejméně pět mrtvých si v pondělí vyžádala střelba u vjezdu do Jeruzaléma, uvedli záchranáři s tím, že jeden člověk zemřel po převozu do nemocnice. Dalších sedm lidí je ve vážném stavu. Zdravotní stav dvou osob je středně vážný a tři lidé utrpěli lehčí zranění, uvedla záchranná služba. Izraelská policie uvedla, že zneškodnila dva útočníky. Česká diplomacie zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli Češi.
Střelba v Jeruzalémě si vyžádala pět mrtvých, uvádí záchranáři
Střelba se odehrála na křižovatce Ramot u vjezdu do Jeruzaléma. Podle policie útočníci začali střílet na lidi čekající na autobusové zastávce, podle izraelských médií střelci také vnikli do autobusu, v němž následně začali střílet.
Podle stanice Channel 12 byli dva útočníci zastřeleni, přičemž jednoho z nich zabil voják a druhého ozbrojený ultraortodoxní žid. Útočníci měli podomácku vyrobené zbraně, přiblížil informace z Izraele zástupce české velvyslankyně Cyril Bumbálek.
„Byla jsem v autobuse. Autobus byl plný,“ sdělila pro televizní stanici Channel 12 žena, která byla na místě střelby a nechtěla uvést své jméno. „V okamžiku, kdy (řidič) otevřel dveře... přišli teroristé. Bylo to strašné. Stála jsem u zadních dveří, spadla jsem a utekla, zachránila jsem se,“ řekla.
Dodala, že poté se schovala pod jiné vozidlo, dokud střelba neskončila a teroristé nebyli zneškodněni. „Byla tam střelba, jakou si ani nedokážete představit. Nemůžu uvěřit, že tu stojím. Nepopsatelná střelba,“ prohlásila žena.
Otázka Jeruzaléma patří k nejožehavějším tématům palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu. Napětí ve městě vzrostlo v souvislosti s konfliktem v Pásmu Gazy. Ten vypukl v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců.