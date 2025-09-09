Izraelská armáda nařídila evakuaci města Gaza

Izraelská armáda v úterý před novou ofenzivou nařídila evakuaci města Gaza. Informovali o tom agentura Reuters a server The Times of Israel, podle něhož jde o první příkaz k rozsáhlé evakuaci platný pro celé palestinské město. Jeho obsazení je součástí záměru židovského státu zcela zlikvidovat teroristické hnutí Hamás. Záměr izraelské vlády město obsadit vyvolal kritiku ze zahraničí.
„Říkám obyvatelům Gazy: využijte této příležitosti a poslouchejte mě dobře. ‚Byli jste varováni – odejděte hned‘,“ prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Armáda židovského státu shodila do města letáky, v nichž nařizuje obyvatelům evakuaci na jih.
Příkaz k evakuaci vyvolal mezi obyvateli města Gaza paniku a zmatek. Někteří dle agentur řekli, že nemají jinou možnost než odejít na jih, zatímco drtivá většina ostatních uvedla, že zůstanou, protože žádné jiné místo není bezpečné.
Izraelské úřady vybízely obyvatele Gazy k odchodu už v minulých dnech. Izraelská armáda v úterý uvedla, že palestinští civilisté ve všech oblastech Gazy se musí okamžitě evakuovat před zahájením velké pozemní ofenzivy proti Hamásu v této oblasti. Předchozí výzvy k evakuaci se v posledních dnech týkaly pouze konkrétních budov a jejich okolí.
Kac: Srovnáme Gazu se zemí, pokud Hamás neodzbrojí
„IDF (izraelská armáda) je odhodlána porazit Hamás a bude v oblasti Gazy operovat s velkou silou, stejně jako v celém pásmu,“ uvedl na síti X arabský mluvčí izraelské armády Avichaj Adraí.
Ministr obrany Jisra'el Kac v úterý na X uvedl, že Gaza bude srovnána se zemí, pokud Hamás neodzbrojí a nepropustí rukojmí, která drží 23 měsíců. Hrozbu doplnil videem zachycujícím pondělní destrukci jedné z výškových budov ve městě, kterou izraelská armáda zničila s odůvodněním, že jde o infrastrukturu teroristů.
Jednání v Kataru
Obsazení města s milionem palestinských obyvatel komplikuje snahy o příměří, které by ukončilo téměř dvouletou válku. Katar během pondělních jednání v Dauhá naléhal na vůdce Hamásu, aby přijali nejnovější dohodu o příměří a propuštění rukojmí navrženou Spojenými státy americkými.
Netanjahu však tvrdí, že Jeruzalém nemá jinou možnost než dokončit úkol a porazit Hamás, vzhledem k tomu, že teroristická organizace odmítla složit zbraně. Hamás uvedl, že se neodzbrojí, dokud nebude založen nezávislý palestinský stát.
Mezinárodní kritici se obávají, že izraelský plán převzít bezpečnostní kontrolu nad Pásmem Gazy by mohl prohloubit humanitární situaci 2,2 milionu tamních obyvatel, kteří už nyní čelí hrozbě hladomoru.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž teroristé na jihu Izraele zabili na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v Pásmu 48 zajatců, z nichž asi jen dvacet je stále naživu.
Podle posledních zveřejněných údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 64 231 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé, nicméně je nelze bezprostředně nezávisle ověřit.