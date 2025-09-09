Izrael v pondělí večer provedl vzdušné údery v blízkosti syrských měst Latakíja na pobřeží, Homs v centrální části země a Palmýra, známé svými antickými památkami. Informovaly o tom v noci na úterý agentury AFP a Reuters s odvoláním na nevládní organizaci a syrská státní média. Izraelská armáda se k úderům bezprostředně nevyjádřila.
Izrael provedl vzdušné údery v Sýrii poblíž měst Latakíja, Homs a Palmýra
Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) podle AFP uvedla, že „izraelský úder poblíž Homsu mířil na vojenskou jednotku jižně od města, odkud byly slyšet hlasité rány“, a že poblíž Latakíje byla zasažena „vojenská kasárna“. Syrská státní média rozsah ani důsledky ohlášených úderů neupřesnila.
Syrské ministerstvo zahraničí v úterním prohlášení podle Reuters izraelské údery odsoudilo coby „hrubé narušení“ suverenity země a stability v regionu a prohlásilo, že Izrael tak pokračuje v další eskalaci útoků na území Sýrie.
Od svržení prezidenta Bašára Asada koalicí islamistických povstalců loni v prosinci provedl Izrael na Sýrii stovky vzdušných úderů. Židovský stát tvrdí, že chce v zájmu vlastní bezpečnosti zabránit tomu, aby se arzenál někdejší Asadovy armády dostal do rukou nových vládců v Damašku, s nimiž nicméně zároveň zahájil bezprecedentní dialog.
Izraelská armáda po Asadově pádu také obsadila demilitarizovanou zónu, která na syrsko-izraelské hranici vznikla v roce 1974 a byla dlouhodobě spravována mírovou misí OSN. Obsadila také syrské území vně této zóny. Nové syrské vedení proti útokům protestuje a považuje je za vážné porušení mezinárodního práva a Charty OSN. Izrael a Sýrie nemají oficiální diplomatické vztahy a mezi oběma zeměmi od roku 1948 technicky stále panuje válečný stav.