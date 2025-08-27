Izraelská armáda ve středu provedla několik leteckých úderů na areál bývalé vojenské základny u města Kisva v těsné blízkosti Damašku, píší agentury AFP a Reuters s odkazem na dva zdroje ze syrské armády a tamní státní televizi. Izraelské drony v oblasti útočily již v úterý a zabily tam šest syrských vojáků. Židovský stát se k útokům zatím nevyjádřil.
Izraelská armáda udeřila u Damašku
Podle nejmenovaného činitele syrského ministerstva obrany izraelská armáda nejméně třemi údery zasáhla vojenskou základnu armády bývalého režimu vůdce Bašára Asada v oblasti hory Mánaa, píše AFP. V současné době nejsou k dispozici informace o škodách či případných obětech útoku. Ve venkovském regionu města Kisva byla v minulosti za Asadova režimu vojenská stanoviště proíránských milic, píše agentura Reuters.
Po svržení Asadova režimu islamistickými skupinami loni v prosinci zahájila izraelská armáda opakované letecké útoky na syrskou vojenskou infrastrukturu, přičemž útoky označila za preventivní údery za účelem vlastní bezpečnosti.
Izraelská armáda také obsadila demilitarizovanou zónu, která na syrsko-izraelské hranici vznikla v roce 1974 a byla dlouhodobě spravována mírovou misí OSN. Obsadila také syrské území vně této zóny. Nové syrské vedení proti útokům protestuje a považuje je za vážné porušení mezinárodního práva a Charty OSN.