Izraelská armáda vyzvala Palestince z města Gaza, aby se evakuovali do nově budované humanitární oblasti na jihu Pásma Gazy u města Chán Júnis, píše agentura AFP a server The Times of Israel (ToI). První fáze nové izraelské ofenzivy, která už si vyžádala životy tisíce Palestinců, začala v Pásmu Gazy v polovině srpna s proklamovaným cílem úplně zničit teroristické hnutí Hamás a zajistit návrat rukojmí zadržovaných v Pásmu od října 2023.
Izrael vyzval obyvatele města Gaza k evakuaci
„Využijte této příležitosti a neprodleně se přesuňte do humanitární zóny, kde se už nachází tisíce lidí,“ vzkázal podle AFP Palestincům na sociálních sítích mluvčí izraelské armády Avichaj Adraee.
V humanitární oblasti bude podle armády polní nemocnice, vodovodní potrubí a zařízení, které zbaví mořskou vodu soli. Vojsko dále oznámilo, že Palestinci budou dostávat pravidelné dodávky potravin, stanů, léků a jiného zdravotnického materiálu, a to v koordinaci s mezinárodními organizacemi, včetně Organizace spojených národů (OSN).
Nová ofenziva s cílem dobýt celé město Gaza vyvolala silnou kritiku jak v zahraničí, kde vzbuzuje obavy ohledně ještě dalšího zhoršení již beztak rozsáhlé humanitární krize v Pásmu, tak v Izraeli, kde proti rozhodnutí vlády rozšířit válku protestovaly statisíce občanů. Žádaly okamžité uzavření dohody o příměří s Hamásem, která by zajistila propuštění rukojmí zadržovaných v Pásmu Gazy.
Někteří kritici obviňují premiéra Netanjahua, že válku v Pásmu záměrně prodlužuje kvůli svému politickému přežití.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na dvanáct set lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v Pásmu 48 rukojmí, z nichž asi jen dvacet je stále naživu.
Podle posledních zveřejněných údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 64 231 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.