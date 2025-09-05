Každý den čelí ohrožení života, starostem o obživu a nejistotě. Kromě toho děti v Pásmu Gazy nemají šanci navštěvovat školu. Podle OSN jich je 660 tisíc, což jsou téměř všechny ve školním věku. Devadesát procent škol v oblasti je zničených nebo vážně poškozených a zbylé slouží jako útočiště pro tisíce vnitřně vysídlených obyvatel. Provizorními vzdělávacími zařízeními jsou často stany a lektorují v nich dobrovolníci bez nároku na honorář. Panují tak obavy, že mezi troskami vyrůstá ztracená generace.
Většina dětí v Pásmu Gazy se nemůže vzdělávat
