Zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff ve středu prohlásil, že v příštích dnech očekává „průlom“ ohledně konfliktu v Pásmu Gazy poté, co prezident USA Donald Trump předložil lídrům některých blízkovýchodních zemí 21bodový mírový plán pro Blízký východ a Gazu. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.
USA očekávají průlom v otázce Gazy, Trump předložil mírový plán, oznámil Witkoff
Trump sdělil své představy skupině lídrů arabských a muslimských zemí na setkání, které se konalo v úterý na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku, upřesnil Witkoff.
„Doufáme, dokonce bych řekl, že jsme přesvědčeni, že v nadcházejících dnech budeme moci oznámit nějaký průlom,“ prohlásil podle agentur Witkoff s odkazem na válku, kterou v Pásmu Gazy vede Izrael proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás.
„Představili jsme takzvaný Trumpův plán o 21 bodech pro mír na Blízkém východě a v Gaze,“ upřesnil Witkoff. „Myslím, že se zaobírá obavami Izraele i všech jeho sousedů v regionu,“ dodal Trumpův zvláštní vyslanec.
Witkoff spolu se šéfem Bílého domu už v minulosti opakovaně vyjádřili naději, že se jim podaří ukončit válku, která Gazu sužuje už téměř dva roky a na jejímž počátku stál teroristický útok Hamásu na Izrael v říjnu 2023, podotkla AFP.
Závazek zabránit anexi
List Ha'arec s odvoláním na svůj zdroj napsal, že Trump na setkání arabské lídry také ujistil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. Dva další zdroje listu upřesnily, že Trump a jeho tým představili k mírovému plánu oficiální dokument, který zahrnuje závazek zabránit anexi a také detaily ohledně správy a bezpečnostního uspořádání pro poválečné období. Podle Ha'arecu se schůzka konala z Trumpovy iniciativy a zúčastnili se jí lídři osmi arabských států a členských zemí Organizace islámské spolupráce (OIC).
Netanjahu v neděli po formálním uznání Palestiny jako státu Austrálií, Británií a Kanadou prohlásil, že žádný palestinský stát nevznikne a že Jeruzalém bude pokračovat v rychlém rozšiřování židovských osad na Západním břehu. Současně pohrozil, že oznámí blíže nespecifikovanou reakci na uznání palestinské státnosti řadou západních zemí až po svém návratu z Valného shromáždění OSN. Dva krajně pravicoví ministři jeho vlády už v neděli opět vyzvali k anexi Západního břehu s tím, že tento návrh předloží na příštím zasedání kabinetu.