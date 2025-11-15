Zrak Polska se na nenápadnou ves upřel kvůli ruským dronům. Země zůstává v pozoru


před 1 hhodinou
Události: Vyšetřování zásahu domu v Polsku
Ani dva měsíce od průniku ruských bezpilotních letounů není stoprocentně jasné, co způsobilo poničení domu v obci Wyryki na východě Polska. Budova se bude muset nejspíš zbourat. Samotná země se navíc čím dál častěji potýká s různými provokacemi ze strany Ruska.

Nenápadná vesnice vzdálená jen deset kilometrů od běloruské hranice se v polovině září dostala kvůli ruským dronům do epicentra polského zájmu. Po dvou měsících se do jejích ulic vrátil někdejší klid.

Na běžném životě lidí v obci Wyryki se nic nezměnilo, strach z opakování incidentu obyvatelé nemají. Mimo kamery ale určité obavy přiznávají. Zrak místních i těch, kteří obcí jen projíždějí, nadále přitahuje dům, který nejspíš poničila raketa stíhačky F-35, jež se snažila jeden z ruských bezpilotních letounů sestřelit.

Majitelé se ani po dvou měsících nesmějí vrátit. Zatímco čekají na pomoc státu, jsou odkázáni na přátele. „Musíme ten dům zrekonstruovat,“ říká obyvatel obce Vasil, který dodává, že vzhledem k blížící se zimě k tomu pravděpodobně dojde až příští rok. Podle úřadů je ale už teď jasné, že budova se bude muset zbourat. Radnice pomůže s novou výstavbou.

Vyšetřování průniku ruských dronů nad Polsko stále obklopují nejasnosti
Následky dopadu ruských dronů v Polsku

Incidentů je celá řada

Celkem dvě desítky ruských dronů před dvěma měsíci dopadly i na dalších místech. Polská protivzdušná obrana zažívá časté poplachy a je od té doby pravidelně v pozoru. Z preventivních důvodů došlo k uzavření letiště v Lublinu a polské stíhačky nejméně třikrát zachytily nad baltským mořem neohlášený ruský průzkumný letoun.

„Rumunsko a Moldavsko mají podobnou zkušenost. I tam musely být uvedeny do pozornosti obranné systémy NATO. To ukazuje, jak těžká je dnešní realita,“ poznamenává polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Také kvůli podobným provokacím osmatřicetimilionová země dlouhodobě zvyšuje výdaje na obranu. Jen letos by měly dosáhnout 4,7 procenta HDP, což je nejvíc ze zemí Severoatlantické aliance. Nejnovější investice mají zamířit do technologií na odhalení a ničení nepřátelských dronů.

Druhý bratr protidrogového aktivisty zavražděn. Francii sužují války gangů

Ve francouzském Marseille byl zastřelen Mehdi Kessaci, druhý bratr protidrogového aktivisty Amina Kessaciho. Podle vyšetřovatelů je možné, že za vraždou stojí jeden z místních gangů, které svádějí stále brutálnější boj o území. Podle BBC se tak děje zejména ve čtvrtích s vysokým podílem přistěhovalců. Marseille, dlouhodobě sužovaná válkou mezi skupinami napojenými i na jihoamerické kartely, není ale jediným místem, které násilí postihlo. V reakci na rostoucí drogovou kriminalitu už ministr spravedlnosti Gérald Darmanin oznámil plán na výstavbu věznice v Amazonii.
před 30 mminutami

Zrak Polska se na nenápadnou ves upřel kvůli ruským dronům. Země zůstává v pozoru

Ani dva měsíce od průniku ruských bezpilotních letounů není stoprocentně jasné, co způsobilo poničení domu v obci Wyryki na východě Polska. Budova se bude muset nejspíš zbourat. Samotná země se navíc čím dál častěji potýká s různými provokacemi ze strany Ruska.
před 1 hhodinou

Trump zrušil cla na některé potraviny, jejichž ceny rostou

Americký prezident Donald Trump v pátek zrušil dovozní cla na hovězí maso, ovoce, kávu a další potraviny, které v posledních měsících zdražily. Šéf Bílého domu, který zavedl cla na mnoho produktů s cílem vyvinout tlak na ostatní země, sám čelí tlaku, neboť sliboval pokles cen, ale děje se opak, napsala agentura AP. Opoziční demokraté v Trumpově rozhodnutí vidí důkaz, že jeho celní politika vede ke zdražování.
před 2 hhodinami

Trump chce příští týden zažalovat BBC až o pět miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump chce britskou veřejnoprávní stanici BBC zažalovat až o pět miliard dolarů (105 miliard korun). Podle agentury AFP to řekl novinářům během páteční cesty prezidentským speciálem. Dodal, že žalobu kvůli svému sestříhanému projevu ze 6. ledna 2021 chce podat příští týden.
před 4 hhodinami

Exploze zabavených výbušnin zabila na indické policejní stanici sedm lidí

Nejméně sedm lidí zemřelo a 27 bylo zraněno při explozi zabavených výbušnin na policejní stanici v indickém Kašmíru. Většina mrtvých jsou policisté a forenzní experti, kteří výbušné materiály zkoumali, informovala v noci na sobotu SEČ agentura Reuters s odvoláním na místní média.
před 5 hhodinami

Jihoafrický prezident zahájil vyšetřování letu s 153 Palestinci na palubě

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v pátek uvedl, že jeho země začala vyšetřovat původ letadla, které za neobvyklých okolností ve čtvrtek ráno přistálo v Johannesburgu se 153 Palestinci na palubě. Úřady pustily cestující z letadla až po dvanácti hodinách. Vysvětlily to tím, že žádný z pasažérů neměl v pasu potvrzení, které by za normálních okolností vydaly izraelské úřady lidem opouštějícím Pásmo Gazy. Cestující rovněž neměli zajištěné ubytování v zemi ani zpáteční letenky, informovala v pátek agentura AFP.
před 7 hhodinami

Média rozebírají dokumenty a e-maily z Epsteinovy kauzy

Média se po zveřejnění dokumentů a e-mailů spojených s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina pustila do jejich rozboru. Server Canadian Broadcasting Corporation (CBC) uvedl, že jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve zveřejněných dokumentech sice vyskytuje nejméně patnáctsetkrát, ale většina z toho nepřináší nic nového. Epstein také ve zveřejněných e-mailech například tvrdí, že jednoho z ruských diplomatů připravoval na jednání s Trumpem. Americká média ovšem upozornila i na Epsteinovy sklony zveličovat svůj vliv.
před 8 hhodinami

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, zemřeli tři lidé

Autobusová nehoda si v pátek odpoledne v centru Stockholmu vyžádala tři životy. Další tři lidé byli se zraněními převezeni do nemocnice, informovala večer policie švédského hlavního města. Dvoupatrový autobus ze zatím neznámé příčiny najel na zastávku, kde čekali cestující.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
