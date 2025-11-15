Zrak Polska se na nenápadnou ves upřel kvůli ruským dronům. Země zůstává v pozoru

Ani dva měsíce od průniku ruských bezpilotních letounů není stoprocentně jasné, co způsobilo poničení domu v obci Wyryki na východě Polska. Budova se bude muset nejspíš zbourat. Samotná země se navíc čím dál častěji potýká s různými provokacemi ze strany Ruska.
Nenápadná vesnice vzdálená jen deset kilometrů od běloruské hranice se v polovině září dostala kvůli ruským dronům do epicentra polského zájmu. Po dvou měsících se do jejích ulic vrátil někdejší klid.
Na běžném životě lidí v obci Wyryki se nic nezměnilo, strach z opakování incidentu obyvatelé nemají. Mimo kamery ale určité obavy přiznávají. Zrak místních i těch, kteří obcí jen projíždějí, nadále přitahuje dům, který nejspíš poničila raketa stíhačky F-35, jež se snažila jeden z ruských bezpilotních letounů sestřelit.
Majitelé se ani po dvou měsících nesmějí vrátit. Zatímco čekají na pomoc státu, jsou odkázáni na přátele. „Musíme ten dům zrekonstruovat,“ říká obyvatel obce Vasil, který dodává, že vzhledem k blížící se zimě k tomu pravděpodobně dojde až příští rok. Podle úřadů je ale už teď jasné, že budova se bude muset zbourat. Radnice pomůže s novou výstavbou.
Incidentů je celá řada
Celkem dvě desítky ruských dronů před dvěma měsíci dopadly i na dalších místech. Polská protivzdušná obrana zažívá časté poplachy a je od té doby pravidelně v pozoru. Z preventivních důvodů došlo k uzavření letiště v Lublinu a polské stíhačky nejméně třikrát zachytily nad baltským mořem neohlášený ruský průzkumný letoun.
„Rumunsko a Moldavsko mají podobnou zkušenost. I tam musely být uvedeny do pozornosti obranné systémy NATO. To ukazuje, jak těžká je dnešní realita,“ poznamenává polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Také kvůli podobným provokacím osmatřicetimilionová země dlouhodobě zvyšuje výdaje na obranu. Jen letos by měly dosáhnout 4,7 procenta HDP, což je nejvíc ze zemí Severoatlantické aliance. Nejnovější investice mají zamířit do technologií na odhalení a ničení nepřátelských dronů.