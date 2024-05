Trump schválil platbu pornoherečce za mlčení, řekl u soudu jeho bývalý právník Cohen

Bývalý právník amerického exprezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen u soudu prohlásil, že předal pornoherečce Stephanii Cliffordové platbu za mlčení, kterou schválil Trump. Podle Cohena se Trump obával dopadu, který by mohlo mít zveřejnění jeho údajného sexuálního poměru na jeho prezidentskou kampaň. Cohen vystoupil u soudu na Manhattanu jako klíčový svědek v procesu s Trumpem, který usiluje o návrat do Bílého domu.

Newyorský soud již pátým týdnem rozplétá kauzu, která se týká falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce známé pod pseudonymem Stormy Daniels za mlčení o poměru s Trumpem.

Pro státního zástupce bylo podle médií zásadním úkolem učinit ze sedmapadesátiletého Cohena, usvědčeného ze lhaní Kongresu, krácení daní a porušování zákonů o financování politické kampaně, věrohodného svědka. Porotci mu naslouchali několik hodin.

Cohen vypověděl, že jej Trump instruoval, aby zaplatil herečce za mlčení a že to byla jedna z řady věcí, kterou udělal „na příkaz a v zájmu“ Trumpa. Ihned poté, co ženě zaplatit 130 tisíc dolarů (téměř tři miliony korun), to podle své pondělní výpovědi svému tehdejšímu šéfovi oznámil.

Trump spolu se svým hlavním finančním poradcem Allenem Weisselbergem mu prý sdělili, že částku dostane zpět v mnoha menších platbách, které budou účtovány jako právní služby.

„Říkal mi: Tohle je katastrofa, úplná katastrofa. Ženy mě budou nenávidět,“ líčil Cohen za Trumpovy přítomnosti u soudu, jak se podle něho exprezident obával vlivu aféry, kterou se herečka snažila prodat do médií, na svou předvolební kampaň. Cohen zmínil, že se Trump vůbec nezajímal o to, co případnému veřejnému propírání informací o jeho nevěře bude říkat manželka Melanie.